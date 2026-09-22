Echan al secretario de Discapacidad porque reveló que faltan 150 mil millones en la Andis

Martes, 22 de septiembre de 2026

El sucesor de Spagnuolo pidió una auditoría en la Andis que reveló un "desfasaje" de fondos multimillonario. Lo echaron al día siguiente que se conociera el informe.



El secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, renunció este lunes luego de destapar un faltante de 150 mil millones de pesos en la Andis durante la gestión de Diego Spagnuolo.



Vilches había asumido el año pasado en lugar de Spagnuolo, que tuvo que renunciar en medio del escándalo de las coimas de la Andis por el que fue procesado en la justicia federal.



La salida estruendosa de Spagnuolo salpicó directamente a Karina Milei y a los Menem, que quedaron sospechados de participar en un circuito de coimas entre la Andis y la droguería Suizo Argentina.



Cuando asumió como interventor del área, Vilches encargó una auditoria sobre el manejo de la Andis. El resultado de la auditoría fue revelado el domingo por La Nación y determinó que había un "desfasaje" de $158.717.131.557,63 entre los pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.



Ese monto, indicó el matutino, corresponde a deudas que no pasaron por las áreas de control establecidas y por eso hoy están bajo la mira de la Justicia. Un día después de la revelación, Milei hizo echar a Vilches y atacó por Twitter a los Saguier, dueños de La Nación.



La salida de Vilches se da además en medio de la disputa entre Patricia Bullrich y Luis "Toto" Caputo por el ajuste que incluyó el ministro para esa área en el Presupuesto 2027.



Bullrich cuestionó públicamente la semana pasada el ajuste en Discapacidad que se incluyó en el proyecto enviado por el Ejecutivo y desató una crisis en la mesa política que obligó al gobierno a anunciar que darían marcha atrás.



Pero en la Rosada, están buscando una "diagonal" para ajustar de todos modos el área y no poner en riesgo el superávit fiscal. En un sector del gobierno preocupa la visita del Papa León XIV, que incluirá una recorrida por el Cottollengo Don Orione, un emblema del área de discapacidad que el gobierno viene castigando pese a las leyes y fallos adversos.