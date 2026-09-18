Valdés y Gobernadores aliados consolidan una agenda federal Viernes, 18 de septiembre de 2026 Encuentro regional | El gobernador correntino compartió actividades institucionales en Santa Fe junto a Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Martín Llaryora. En el marco de su visita a los Juegos Suramericanos 2026, Juan Pablo Valdés analizó junto a sus pares de distintas provincias modelos de gestión en seguridad, infraestructura y desarrollo deportivo vinculados al crecimiento regional.



El gobernador también se refirió al proceso de análisis del proyecto de Presupuesto Nacional y a la inclusión de obras para la provincia.



“Estamos en el proceso de estudio del proyecto de Presupuesto Nacional, donde se han incluido algunas obras y esperamos que en este tiempo de debate podamos reinsertar otras, respecto de inversiones que está haciendo el Gobierno nacional en distintas partes de la Argentina”, explicó.



En materia vial, manifestó su expectativa de que el próximo año pueda concretarse la inauguración de la autovía.



“Esperamos que se cumpla todo y que el año que viene podamos estar inaugurando la autovía”, afirmó.



Zonas frías: expectativa por el dictamen



Otro de los temas abordados fue el proyecto vinculado a la ampliación de las denominadas zonas frías. Valdés señaló que existe mayor tranquilidad luego de que el dictamen haya avanzado y destacó las conversaciones mantenidas con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros actores del Gobierno nacional.



“Por ahora estamos más tranquilos. Estamos hablando con Santilli. Hemos logrado que el dictamen salga después de insistir porque estaba parado. Ahora estamos trabajando para que salga la semana que viene y se vote”, indicó.



El gobernador remarcó además que Corrientes continuará trabajando junto al Norte Grande para conseguir que la iniciativa contemple beneficios para las provincias del norte argentino.



“Vamos a trabajar para conseguir esos números para que nos beneficie al norte del país. Estamos trabajando con el Norte Grande, así que esperemos que la semana que viene lo estemos votando y aprobando”, manifestó.



“Cada provincia tiene distintas realidades, pero sí las mismas necesidades”, definió el mandatario correntino.



Santa Fe, seguridad y turismo deportivo



Consultado sobre el gobernador de Santa Fe y los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Rosario, Valdés destacó la experiencia santafesina en materia de seguridad, infraestructura y deporte.



“Se están realizando en Rosario los Juegos Suramericanos y eso habla de todo lo que se logró en materia de seguridad, sino también del renacer de un lugar importante para los argentinos”, expresó.



En ese marco, valoró especialmente la infraestructura deportiva desarrollada por Santa Fe y consideró que puede ser observada como una experiencia para potenciar el turismo vinculado al deporte.



“Hay que mirar y ver el turismo desde la mirada del deporte”, sostuvo.



Bella Vista-Santa Fe y la reducción de costos logísticos



Valdés también hizo referencia a la conexión entre Bella Vista y Santa Fe, destacando el impacto que tendría para la logística y la competitividad de la producción correntina.



“Estuvimos hablando sobre lo que significa la unión Bella Vista con Santa Fe y lo que significa para nosotros ahorrar 300 kilómetros en la logística de un país que busca sumarse al modelo mundial y ser competitivo”, explicó.



Según remarcó, una mejor conexión permitiría fortalecer las posibilidades productivas de la provincia y garantizar el abastecimiento para sectores como la ganadería.



“Nos da la posibilidad de tener alimentos para nuestro ganado”, señaló.



Modernización del Estado y jubilaciones digitales



Finalmente, Valdés anticipó nuevos avances en materia de digitalización y modernización de la administración pública.



El gobernador adelantó que está lista para presentarse la aplicación del IOSCor, junto con otra herramienta destinada a modernizar los trámites del Estado.



“Son dos herramientas de modernización del Estado”, explicó.



Además, anunció que la próxima semana se realizará la firma de jubilaciones de manera digital, como parte del proceso de incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a la gestión provincial.



Equipamiento para el Oncológico y nuevos anuncios en salud y vivienda



En otro tramo del diálogo con la prensa, el gobernador Juan Pablo Valdés se refirió al equipamiento de última tecnología destinado al área oncológica y confirmó que las máquinas ya se encuentran en Corrientes.



“Las máquinas de última tecnología que van al Oncológico están en Corrientes. Se están instalando y en este momento se está trabajando en ese proceso. Después se hará la configuración, pero en poco tiempo esas máquinas ya van a estar funcionando acá”, explico.





Corredor Belgrano: continúan las gestiones por el trazado y los nuevos peajes



En relación con el Corredor Belgrano, el gobernador Juan Pablo Valdés explicó que la provincia continúa realizando gestiones para definir la situación del trazado y avanzar con los trámites correspondientes.



“Al trazado no está reclamado. Es algo que Nación nos decía que no está reclamado y que no le pertenecía a nadie, así que nadie transfiere el trámite. Continuamos con los trámites y esperamos poder tener en claro y resolver esta cuestión”, manifestó.



Valdés también se refirió al proceso de concesión y al esquema de peajes. Según indicó, el 1 de octubre la empresa que estará a cargo comenzaría a tomar los peajes, por lo que consideró fundamental contar previamente con los proyectos de las obras que deberán ejecutarse.



“Estuvimos hablando con la empresa que sería la concesionaria. Estamos buscando reuniones y viendo cuáles son las obras que van a necesitar de tarifa para poder cubrir”, explicó.



En ese marco, anticipó que la Provincia solicitará que se garantice la transitabilidad y seguridad durante las obras: “Vamos a pedir ruta segura del cruce de Saladas a la unión de la autovía”.



El gobernador señaló además que se mantendrán reuniones con la empresa, considerando que será la misma concesionaria que tendrá a su cargo el sistema, y confirmó que se espera la instalación de nuevas cabinas de peaje.



“Se esperan cabinas de nuevos peajes, así que se tiene que definir”, indicó.



Corrientes busca promocionar sus productos en Francia



Valdés destacó las acciones que se vienen desarrollando para promocionar la producción correntina en el exterior y anticipó la participación de la provincia en la denominada Argentina Week en Francia.



“Estamos buscando la promoción de los productos de Corrientes y estamos en las últimas definiciones de lo que será el Argentina Week en Francia”, señaló el gobernador, en referencia a las gestiones destinadas a fortalecer la presencia de la producción y la oferta correntina en mercados internacionales.



Acompañamiento al sector rural y atención al escenario climático



Finalmente, el gobernador Juan Pablo Valdés anticipó que el Gobierno provincial estará presente en Curuzú Cuatiá acompañando al sector rural y siguiendo de cerca la situación climática.



“Vamos a estar seguramente por Curuzú acompañando al rural y siguiendo de cerca la alerta meteorológica para el fin de semana”, señaló.



En ese sentido, remarcó que la provincia mantendrá durante los próximos meses un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, especialmente ante la posibilidad de la llegada de la corriente de El Niño.



“Estos tres meses por delante serán de igual manera, atentos a la llegada de la corriente de El Niño”, expresó Valdés, al destacar la necesidad de mantener la prevención y el seguimiento de los pronósticos para anticiparse a eventuales situaciones que puedan afectar al territorio provincial y al sector productivo.



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