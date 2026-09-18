La enfermera Axson aun no está detenida por la desaparición de Loan

Viernes, 18 de septiembre de 2026

Lo extraño fue que la enfermera pretendió desaserse de los teléfonos celulares que la evidencia sus contactos con una de las responsables de la desaparición forzada Loan Danilo Peña, tenia llamadas el mismo día en que el niño fue sustraído de su padre.



Declaró el testigo que encontró los celulares. Jorge Alfredo Delgado, vecino de 9 de Julio, quien halló dos celulares en un basural cerca de su casa, aproximadamente 10 días después de la desaparición de Loan. Uno estaba encendido y mostraba una imagen vinculada a un supuesto llamado de una enfermera que atendió a Caillava el 13 de junio de 2024.



“Me fui a tirar la basura y escuché que sonaba un teléfono. Me acerqué y encontré una bolsa de maíz, la abrí y estaban los celulares. Los saqué, uno sonó y me apareció la cara de Alicia Axson, una enfermera. Ahí llamé a un amigo gendarme y vinieron con los peritos”, dijo y afirmó que no vió quién los tiró.



Ante la consulta de por qué consideró importante avisar sobre los celulares, el testigo declaró que sabía que la enfermera había atendido a Caillava el día de la desaparición. Además, destacó que el lugar del hallazgo es un basural donde los vecinos de 9 de Julio arrojan sus residuos. “Todos vivimos cerca, Axson vive a media cuadra de mi casa”, explicó.



El comerciante Jorge Delgado, quien relató cómo encontró dos teléfonos celulares dentro de un contenedor ubicado cerca de la vivienda de Caillava.



También declaró el enfermero Martín Antonio Robledo, quien había concurrido a El Algarrobal horas después de la desaparición. Durante la audiencia confirmó que escuchó toser a Caillava, aunque recordó que en una declaración anterior había indicado que la había visto con normalidad.



Otro de los testimonios correspondió a Diego Luque, quien participó de una búsqueda a caballo junto con el ex policía Amado Méndez y su hijo Joel. Dijo que recorrieron durante varias horas un campo de la zona sin encontrar rastros de Loan.





