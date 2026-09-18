Jefe de Bomberos descartó un accidente: "El camino estaba deteriorado imposible levantar velocidad" Viernes, 18 de septiembre de 2026 José Ojeda declaró ante el tribunal y sostuvo que Loan ya no estaba en la zona cuando comenzó el operativo de búsqueda. José Manuel Ojeda, jefe de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y director de Defensa Civil, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña y aportó detalles sobre las primeras horas del operativo.



El testigo afirmó que los equipos de emergencia fueron convocados cuando el niño ya no se encontraba en el lugar donde había sido visto por última vez. Por ese motivo, sostuvo que quienes participaron de los rastrillajes fueron “engañados” y cuestionó la hipótesis de que el menor pudiera haberse perdido en el campo.



Ojeda también descartó que Loan haya sido atropellado en el camino que conduce hacia la casa de su abuela, Catalina Peña. Según explicó, las condiciones del acceso impedían que un vehículo pudiera circular a una velocidad suficiente para provocar un accidente de esas características.



Qué declaró sobre las primeras horas. El jefe de Bomberos relató que tomó conocimiento de la desaparición el 13 de junio de 2024, alrededor de las 16.30, cuando Mariano Peña, hermano de Loan, llegó al cuartel para pedir colaboración.



Ojeda recordó que luego se dirigió hacia la zona junto con integrantes del operativo. Primero acudieron a un incendio en un galpón y posteriormente se trasladaron hacia El Algarrobal, donde llegaron cerca de las 17.40.



Durante su declaración también describió un encuentro con Bernardino Antonio Benítez, uno de los acusados. Dijo que lo vio salir en motocicleta y que estaba “todo transpirado, con una remera roja envuelta en su brazo izquierdo”.



El testigo agregó que volvió a verlo durante la noche y que en ese momento llevaba “una remera oscura”.



Un operativo con cientos de efectivos



Ojeda detalló la magnitud del despliegue realizado durante las primeras horas de la búsqueda. Según su testimonio, participaron 983 efectivos de distintas fuerzas y se recorrieron más de 35.000 hectáreas, tanto por tierra como mediante drones.



“Nunca vi algo así. A las 19 de ese jueves ya había más de 150 policías buscando a Loan”, afirmó ante los jueces.



El viernes por la noche, el jefe de Bomberos aseguró que manifestó al fiscal Juan Carlos Castillo su impresión de que el niño no se encontraba perdido en el campo. Sin embargo, explicó que la búsqueda continuó porque el hallazgo de una zapatilla hacía presumir que podía estar en esa zona.



Para Ojeda, ese elemento modificó el rumbo del operativo. “Terminamos siendo engañados porque ese día el nene ya no estaba ahí”, declaró, aunque aclaró que desconoce “por qué, para qué” habría ocurrido.



También sostuvo que el hallazgo de la zapatilla, al que calificó como “plantado”, llevó a desplazar la búsqueda hacia la zona de la Ruta Nacional 12.



TENDRÍA ACCESO DE ENTREGAR ANESTESIAS A CAILLAVA? La enfermera Axson aun no está detenida por la desaparición de Loan

Lo extraño fue que la enfermera pretendió desaserse de los teléfonos celulares que la evidencia sus contactos con una de las responsables de la desaparición forzada Loan Danilo Peña, tenia llamadas el mismo día en que el niño fue sustraído de su padre. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI DESAPARICIÓN DE LOAN Jefe de Bomberos descartó un accidente: "El camino estaba deteriorado imposible levantar velocidad"

José Ojeda declaró ante el tribunal y sostuvo que Loan ya no estaba en la zona cuando comenzó el operativo de búsqueda.