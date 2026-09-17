De Paul y Lo Celso acompañarán a Messi en su despedida de la Selección

Jueves, 17 de septiembre de 2026

Los dos campeones del mundo fueron convocados solo para enfrentar a Benín el 6 de octubre en el Monumental.



La próxima presentación de Lionel Messi con la Selección argentina tendrá otros dos nombres históricos a su lado: Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso también fueron convocados exclusivamente para el amistoso frente a Benín del 6 de octubre.



La decisión fue comunicada por la AFA al presentar la lista de Lionel Scaloni para los próximos tres partidos. Los otros encuentros serán ante Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental.



El comunicado oficial señaló: “Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”. No se detallaron los motivos por los cuales los tres estarán disponibles únicamente para ese compromiso.



La particular convocatoria generó interrogantes sobre el futuro de De Paul y Lo Celso en la Selección. A diferencia de Messi, ninguno de los dos anunció públicamente su retiro del equipo nacional.



De Paul fue uno de los futbolistas más importantes del ciclo Scaloni y tuvo un papel central en el equipo que conquistó el Mundial de Qatar 2022. Lo Celso, por su parte, también integró el núcleo del seleccionado durante el proceso que comenzó en 2018.



Su ausencia de los dos primeros amistosos contrasta con la situación de buena parte de los futbolistas que integran la convocatoria, quienes estarán disponibles para los tres partidos de la fecha FIFA.







El recambio ya aparece en la convocatoria



La lista presentada por Scaloni también muestra la incorporación de varios jugadores jóvenes que buscan ganar espacio en la Selección argentina.



Entre ellos aparecen Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Román Vega. También regresaron Juan Foyth y Leonardo Balerdi, quienes no pudieron disputar el Mundial 2026 por diferentes circunstancias.



En paralelo, futbolistas como Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron incluidos para los tres compromisos, por lo que continúan formando parte de la estructura del seleccionado.



La convocatoria se conoce mientras permanece abierta la incógnita sobre la continuidad de Lionel Scaloni, cuyo vínculo contractual llega hasta diciembre. El entrenador había dejado dudas sobre su futuro después del Mundial 2026.



El partido del 6 de octubre en el Monumental será especial para Messi, quien comunicó su decisión de dejar la Selección después del Mundial 2026.



El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que el capitán fue invitado para tener una despedida en Argentina y que también serán convocados los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 para participar del homenaje.



La Selección comenzará esta serie de amistosos el 30 de septiembre frente a Bolivia, continuará el 3 de octubre contra Burkina Faso y cerrará el 6 ante Benín, en el encuentro que marcará la despedida de Messi del público argentino.



Por ahora, la AFA no informó que De Paul o Lo Celso hayan decidido dejar el seleccionado. Su presencia exclusiva en el último partido, junto con Messi, mantiene abierta la incógnita sobre el lugar que ocuparán en la próxima etapa de la Argentina.