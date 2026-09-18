Leonardo Ponzio ya tiene contrato como DT de River Viernes, 18 de septiembre de 2026 Ponzio firmó hasta mediados de 2027, pero su continuidad en River dependerá de los resultados y los objetivos deportivos

Leonardo Ponzio firmó su contrato como entrenador del primer equipo de River Plate y quedó formalmente habilitado para continuar al frente del plantel profesional.



La decisión fue abordada por la Comisión Directiva durante una reunión realizada en el estadio Monumental y encabezada por el presidente Stefano Di Carlo.



El vínculo se extiende hasta mediados de 2027, aunque su duración no implica que el club haya definido de manera definitiva quién será su entrenador durante ese período.



Por qué River tuvo que hacerle un contrato. Di Carlo explicó que la firma responde a una cuestión reglamentaria. La AFA no permite que un entrenador permanezca como interino durante más de dos partidos, por lo que Ponzio necesitaba formalizar su condición de técnico.



El dirigente sostuvo que se trata de una figura contractual necesaria, ya que no existe la posibilidad de registrar un vínculo de menor duración para un entrenador en estas condiciones.



El caso también es diferente al de Marcelo Escudero. El actual responsable de la Reserva no necesitó realizar este trámite cuando tuvo que hacerse cargo del equipo principal, debido a que ya tenía funciones dentro de la estructura de River.



Tres partidos y nueve puntos. Ponzio asumió el 27 de agosto, luego de la salida de Eduardo Coudet tras la eliminación de River frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.



Desde su llegada al banco, el equipo disputó tres encuentros y consiguió tres victorias, con nueve puntos sobre nueve posibles.



En Núñez mantienen abierta la evaluación sobre su continuidad. Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli analizarán el rendimiento del equipo durante el Torneo Clausura y también la posibilidad de conseguir la clasificación a competencias internacionales para la próxima temporada.



Si los resultados continúan acompañando, la dirigencia no descarta que Ponzio siga al frente del plantel y no salir inmediatamente al mercado en busca de otro entrenador.



“Me debo a esta institución”. El propio Ponzio había explicado que su llegada al banco se produjo en un momento inesperado y destacó su vínculo con el club.



“Me debo a esta institución. Siento que cuando hay que estar, hay que poner la cara. Así fue”, expresó durante su primera conferencia de prensa como entrenador de River.



También había puesto énfasis en el carácter transitorio de su llegada: “La palabra fue interinato. Así que hay que saberla respetar. Sé que va a ser una consecuencia de muchos partidos. Después se verá”.



Por eso, más allá de la duración formal del contrato, el futuro de Ponzio estará directamente relacionado con el desempeño deportivo del equipo.



El recorrido de Ponzio en River. Nacido en Las Rosas, Santa Fe, Ponzio surgió futbolísticamente en Newell’s Old Boys y tuvo dos etapas como jugador de River.



Con la camiseta millonaria disputó 358 partidos, convirtió 10 goles y registró 16 asistencias. Además, conquistó 17 títulos y comparte con Jonatan Maidana el récord de ser uno de los futbolistas con más campeonatos obtenidos en la historia de la institución.



Después de su retiro, continuó ligado al club. Desde noviembre de 2022 formó parte de la Secretaría Técnica y posteriormente cumplió funciones como nexo entre las divisiones juveniles y la Reserva.



Ahora, su desafío es diferente: sostener el buen comienzo como entrenador y definir con resultados si aquel interinato termina transformándose en una conducción de mayor duración.



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