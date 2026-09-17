Bolivia evalúa imponer un estado de sitio ante los bloqueos de rutas

Jueves, 17 de septiembre de 2026

El Gobierno de Rodrigo Paz analiza ampliar las medidas de excepción mientras crece la tensión por protestas y cortes de carreteras.



El Gobierno de Bolivia analiza aplicar un estado de sitio como respuesta ante eventuales nuevos bloqueos de rutas. La posibilidad fue confirmada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, y está contemplada en el decreto que extendió por 90 días el actual estado de excepción.



La medida podría implementarse en todo el territorio, en determinadas regiones o solamente en zonas específicas, de acuerdo con la evolución de las protestas y los cortes de carreteras.



“Si se ve pertinente imponer otras medidas, lo vamos a hacer, la ley lo contempla”, afirmó Gálvez, quien remarcó que la decisión dependerá de las circunstancias.



Qué implicaría el estado de sitio



El vocero explicó que un estado de sitio tendría un alcance mayor que el régimen de excepción vigente desde el 20 de junio. Entre las herramientas que podría utilizar el Ejecutivo figura un toque de queda, con restricciones para circular por calles y espacios públicos durante determinados horarios.



Gálvez también señaló que podrían adoptarse “otras medidas más para garantizar el bienestar de la población”. La aplicación, sin embargo, todavía no fue definida y dependerá del escenario que se presente en las próximas semanas.



El decreto aprobado por el Ejecutivo deberá ser analizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que dispone de 72 horas para pronunciarse sobre la ampliación del estado de excepción.







Los antecedentes de los bloqueos



La decisión del Gobierno se produce después de los fuertes bloqueos registrados entre mayo y junio, impulsados por organizaciones campesinas de La Paz y la Central Obrera Boliviana, con respaldo de sectores vinculados al expresidente Evo Morales.



Las protestas afectaron principalmente rutas del occidente y el centro del país y generaron dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. El balance citado por Infobae señala al menos 16 muertos y pérdidas económicas superiores a los US$3.000 millones.



El Ejecutivo sostiene que la extensión del régimen de excepción busca anticiparse a nuevas movilizaciones y preservar la reactivación económica, en un contexto de fuertes reclamos sociales y económicos.



Evo Morales cuestionó la decisión



El expresidente Evo Morales rechazó la prórroga del estado de excepción y sostuvo que la medida “solo servirá para reprimir al pueblo”. También afirmó que el Gobierno no resolverá de esa manera los problemas vinculados con los precios de los alimentos y los combustibles.



Morales cuestionó además el uso que la actual administración hizo del estado de excepción y aseguró que fue utilizado para contener protestas relacionadas con la situación económica, la corrupción y la escasez de combustibles.



También protestan los docentes



Mientras el Gobierno analiza nuevas herramientas de control, cientos de docentes marcharon en distintas ciudades contra la ampliación del estado de excepción y contra el acuerdo de US$1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional, que todavía debe ser tratado por el Parlamento.



En La Paz, los maestros se concentraron cerca de la plaza Murillo, donde funcionan las principales sedes del Gobierno y del Poder Legislativo. La zona permaneció bajo custodia policial.



La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos paceños, Anahí Bozo, cuestionó las políticas económicas del Gobierno y afirmó que el estado de excepción fue utilizado “como medida política para acallar las demandas de los trabajadores”.



El escenario queda ahora sujeto al tratamiento parlamentario y a la evolución de las movilizaciones. Si los bloqueos vuelven a extenderse, el Ejecutivo deberá definir si avanza con un estado de sitio y qué alcance territorial tendrían las eventuales restricciones.



