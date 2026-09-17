Rescatan a trabajadores forestales: condiciones inhumanas y cazaban para comer Jueves, 17 de septiembre de 2026 No brindaron datos de quienes son los responsables, ni los dueños de la Forestal u empresarios. No pagaban los salarios hace mas de un año. La casilla exponía a los trabajadores a los fuertes temporales con grandes filtraciones afectando su salud. Un operativo de UATRE y fiscalizadores en Paraje Montaña halló a obreros no registrados que no cobraban sueldo desde hacía un año. Habitaban en casillas precarias sin agua ni baño y les pagaban con fideos.



Un operativo de fiscalización llevado a cabo en Paraje Montaña, en el departamento correntino de San Miguel, dejó al descubierto una severa situación de explotación laboral que afectaba a trabajadores del sector forestal. La inspección se desplegó de forma urgente tras un pedido de intervención presentado por el delegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en Corrientes, Roberto Cafferata.



Al llegar al predio, los inspectores constataron que el personal realizaba sus tareas en condiciones de extrema precariedad y abandono. El lugar carecía de servicios básicos elementales como agua potable, sanitarios e instalaciones para cocinar. A su vez, la estructura utilizada como vivienda —construida de forma precario con postes y tablas— presentaba severas filtraciones que exponían a los trabajadores a las inclemencias del clima.



El cuadro se agravaba en el plano alimenticio, ya que ante la falta de provisiones por parte de la patronal, los obreros debían subsistir a base de la caza de animales silvestres en el monte.



En materia administrativa y de seguridad, la comitiva confirmó que la totalidad del personal se encontraba en la informalidad, sin registrar y sin elementos de protección para desarrollar la actividad forestal. Asimismo, los relevados manifestaron que no percibían sus haberes en efectivo desde hacía aproximadamente un año, y que el responsable de la explotación solo les entregaba de manera esporádica pequeñas cantidades de alimentos secos, como harina y fideos, a modo de pago.



Frente a la gravedad de los hallazgos y el presunto delito de explotación laboral, se labraron las actas de infracción correspondientes y se radicó la denuncia ante las autoridades judiciales competententes.



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No brindaron datos de quienes son los responsables, ni los dueños de la Forestal u empresarios. No pagaban los salarios hace mas de un año. La casilla exponía a los trabajadores a los fuertes temporales con grandes filtraciones afectando su salud.