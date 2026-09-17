Nepal elevó a 6.150 los desaparecidos tras la devastadora riada Jueves, 17 de septiembre de 2026 La cifra aumentó en casi mil casos tras revisar registros de las zonas afectadas por el colapso de un glaciar en la frontera con China. Las autoridades de Nepal elevaron a 6.150 el número de personas desaparecidas tras la enorme riada provocada por el colapso de un glaciar en la frontera con China, ocurrido el 26 de agosto. La actualización surgió luego de revisar los registros enviados desde el distrito de Rasuwa.



El nuevo balance incorpora casi mil personas respecto del registro informado un día antes, que contabilizaba 5.179 desaparecidos. La magnitud de la tragedia mantiene a los equipos de emergencia trabajando en zonas donde el barro, las rocas y los sedimentos complican las tareas de búsqueda.



En territorio nepalí fueron recuperados 1.403 cuerpos y restos humanos, aunque solo 105 víctimas pudieron ser identificadas hasta el momento, de acuerdo con el último informe oficial citado por Infobae.



Las tareas de búsqueda continúan



Uno de los sectores donde todavía se desarrollan operativos es el complejo hidroeléctrico Upper Trishuli-1, donde fueron encontrados cinco cadáveres. La central tiene una capacidad de generación de 216 megavatios y quedó afectada por la fuerza del agua y los materiales arrastrados.



La inundación desplazó estructuras, vehículos y grandes cantidades de sedimentos. En distintos puntos del valle de Rasuwa, estas condiciones dificultan el acceso de los rescatistas y la localización de personas que continúan desaparecidas.



El desastre también alcanzó el territorio chino. Del otro lado de la frontera se registraron 43 muertos y 519 desaparecidos, según datos difundidos por medios estatales de ese país.



Nepal y China: el impacto de la catástrofe



Al sumar los balances de ambos países, la tragedia alcanza 1.446 fallecidos y 6.669 desaparecidos. Entre quienes todavía son buscados hay cientos de extranjeros que se encontraban en las regiones montañosas cuando ocurrió la riada.



La identificación de las víctimas representa otro de los grandes desafíos. Las autoridades toman fotografías, registran características físicas y recolectan muestras biológicas para intentar establecer la identidad de los restos que todavía no pudieron ser reconocidos.



Nepal reunió muestras de ADN de cerca de 1.300 restos mortales y unos 1.900 familiares de personas desaparecidas. El procedimiento busca facilitar futuras identificaciones y permitir la entrega de los cuerpos a sus familias.



Ayuda internacional para identificar a las víctimas



Japón anunció una asistencia de 298 millones de yenes, unos 2 millones de dólares, destinada a reforzar los trabajos de identificación mediante pruebas de ADN. También envió especialistas para colaborar con las autoridades nepalíes.



La emergencia además provocó graves daños sobre la infraestructura energética de Nepal. India autorizó el suministro de hasta 600 megavatios durante unas 18 horas diarias hasta el 31 de diciembre para compensar parte de la capacidad hidroeléctrica perdida.



Mientras continúan las tareas de rescate e identificación, las autoridades mantienen actualizados los registros de desaparecidos y revisan información proveniente de las zonas afectadas. La prioridad es determinar el paradero de miles de personas y avanzar en la identificación de las víctimas que aún permanecen sin nombre.







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