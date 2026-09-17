El DT de Inglaterra contó porqué su equipo sintió que no podía resistir a Argentina

Jueves, 17 de septiembre de 2026

“Pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. Era esperar la muerte. No teníamos posesión, no defendíamos bien”, relató Thomas Tuchel al reconstruir la semifinal del Mundial 2026 y cuestionó su decisión de replegarse ante la reacción argentina.



Thomas Tuchel volvió a hablar de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina y reconstruyó los minutos que terminaron con la eliminación de su selección. Lo hizo en Reflections: England’s World Cup Journey, un documental producido por la Federación Inglesa de Fútbol (FA).



Inglaterra ganaba 1-0 en Atlanta con un gol de Anthony Gordon cuando el entrenador comenzó a percibir que el partido estaba cambiando. Argentina había aumentado la presión y encontraba cada vez más espacios para atacar.



Uno de los momentos que más recordó Tuchel fue un cabezazo de Nicolás González que Jordan Pickford consiguió detener. Para el técnico alemán, aquella acción confirmó que su equipo estaba perdiendo el control.



“Pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. Era esperar la muerte. No teníamos posesión, no defendíamos bien”, relató Tuchel al reconstruir aquella parte del encuentro.



El cambio táctico que no alcanzó para evitar la derrota

Después de esa jugada, Tuchel decidió retirar a Gordon e incorporar a Ezri Konsa para pasar a una línea de cinco defensores. El entrenador explicó que había utilizado una estructura similar en partidos anteriores y consideró que podía servir para contener los ataques argentinos.



Sin embargo, con el correr de los minutos, el repliegue se hizo todavía más marcado. Inglaterra pasó primero a un 5-3-2 y posteriormente a un 5-4-1, mientras Argentina acumulaba futbolistas en posiciones ofensivas.



El propio Tuchel reconoció que aquella mentalidad apareció demasiado temprano. “Incluso mi mentalidad quizá fue: ‘solo hay que resistir’. Y era demasiado pronto. Demasiado pronto para esa mentalidad”, admitió.



La presión argentina que sorprendió a Inglaterra



Para el entrenador inglés, la reacción de la Selección Argentina obligó a su equipo a retroceder más de lo previsto. Destacó especialmente la cantidad de futbolistas ofensivos que utilizó Lionel Scaloni durante la remontada.



“Argentina empezó a jugar muy, muy rápido. Perdón por el lenguaje, jugaron al fútbol del ‘que se joda todo’. ‘No tenemos nada que perder’”, explicó Tuchel en el documental.



El técnico también señaló que Argentina llegó a atacar con cuatro delanteros y Messi, mientras modificaba constantemente su estructura. Según su análisis, ese planteo generó una situación que Inglaterra no pudo controlar.



“En algunos momentos jugaron con un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6? Nos costó mucho”, sostuvo.



La autocrítica del entrenador inglés



Tuchel también respondió a las críticas por haber elegido modificaciones defensivas en lugar de buscar un segundo gol. Admitió que existían otras alternativas, aunque consideró imposible saber qué habría ocurrido con una estrategia diferente.



“Podríamos haberlo hecho y quizá perder 2-1, y entonces habrían dicho: ‘¿Está loco?’”, planteó el entrenador, al explicar el dilema que enfrentó durante la semifinal.



Argentina finalmente aprovechó el dominio territorial y dio vuelta el marcador con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El 2-1 le permitió avanzar a la final del Mundial, mientras Inglaterra terminó disputando el partido por el tercer puesto.



Tuchel también habló de lo que viene



El documental de la FA permitió al entrenador revisar por primera vez en profundidad su recorrido durante la Copa del Mundo. La producción incluye imágenes internas de la concentración y testimonios sobre las decisiones tomadas durante el torneo.



Más allá de aquella derrota, Tuchel aseguró que mira hacia adelante con optimismo. Inglaterra comenzará una nueva etapa con la Nations League y tendrá como uno de sus próximos desafíos un partido frente a España, actual campeona mundial.