Boca empató en Brasil y selló su pase a las semifinales de la Sudamericana

Miércoles, 16 de septiembre de 2026

El Xeneize igualó 1-1 ante San Pablo, ganó 2-1 el global y jugará ante Vasco da Gama por un lugar en la final.

Boca Juniors consiguió el resultado que necesitaba en Brasil: empató 1-1 con San Pablo y, gracias al triunfo conseguido en la Bombonera, cerró la serie con un 2-1 global para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.



El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena afrontó el partido con la ventaja del 1-0 obtenida en Buenos Aires y planteó un encuentro en el que priorizó el orden defensivo para controlar a un rival obligado a remontar.



San Pablo buscó, pero no pudo quebrar a Boca



Durante la primera parte, el conjunto brasileño tuvo mayor posesión de pelota, aunque le costó transformar ese dominio en situaciones claras frente al arco argentino.



Una de las más peligrosas llegó cuando Gustavo Santana quedó en posición favorable para definir. Sin embargo, Álvaro Montero respondió con una intervención decisiva para impedir la apertura del marcador.



San Pablo también llegó condicionado por su reciente derrota ante Palmeiras, resultado que había generado cuestionamientos y presión alrededor del equipo antes de afrontar el duelo internacional.



Lozano apareció para ampliar la ventaja



Boca encontró el gol en el segundo tiempo, cuando Leandro Lozano protagonizó una sorpresiva aparición dentro del área.



El lateral abandonó su posición habitual, recibió en zona ofensiva, superó en velocidad a Domingos Duarte y quedó mano a mano con Rafael. El uruguayo definió ante la salida del arquero y marcó el 1-0 para el Xeneize.



El tanto dejó a San Pablo obligado a marcar tres goles para revertir la eliminatoria, debido a la desventaja acumulada durante los dos partidos.



El local descontó, pero el gol fue anulado



El conjunto brasileño reaccionó inmediatamente después del golpe y consiguió enviar la pelota al fondo de la red a los 67 minutos.



Sin embargo, la jugada fue revisada y el tanto quedó invalidado por una posición adelantada previa a la definición. Boca logró sostener así la ventaja que había conseguido en el complemento.



Con el paso de los minutos, el equipo argentino administró el resultado y mantuvo la diferencia necesaria para asegurarse la clasificación.



Vasco da Gama será el próximo rival



En las semifinales, Boca se enfrentará con Vasco da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe de Colombia y se convirtió en el próximo obstáculo del conjunto argentino.



El primer partido se jugará en la Bombonera el 13 o 14 de octubre, mientras que la revancha está prevista para el 20 o 21 de octubre en el estadio São Januário, en Río de Janeiro.



La otra semifinal tendrá como protagonistas a los vencedores de las series entre Atlético Mineiro y Santos y entre Cienciano y Montevideo City Torque.



La final será en Colombia



La definición de la Copa Sudamericana está programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.



Mientras espera la serie ante Vasco da Gama, Boca deberá afrontar varios compromisos del calendario argentino. Este domingo visitará a San Lorenzo desde las 14:45 por el Torneo Clausura y luego tendrá previsto enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el domingo 27 de septiembre.



El empate en Brasil le permitió al Xeneize cerrar una serie exigente y mantenerse en carrera por el título continental, aunque ahora deberá repartir su atención entre la Sudamericana y las competencias nacionales.