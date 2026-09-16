El Río Uruguay sigue en ascenso y supera los 10 metros en una ciudad

Miércoles, 16 de septiembre de 2026

El Río Uruguay crece en seis localidades y llegó a 10,60 metros en Santo Tomé, donde mantienen un monitoreo permanente.



El Río Uruguay continúa aumentando su nivel en distintos puntos de la costa provincial y alcanzó una marca de 10,60 metros en Santo Tomé, de acuerdo con el informe diario difundido por la Prefectura Naval Argentina.



La medición corresponde al día de ayer y, en Santo Tomé, el nivel se mantiene estable luego de superar los diez metros.



El comportamiento del río es seguido de cerca por las autoridades locales, que mantienen un monitoreo permanente ante la evolución de las aguas.



En algunas localidades sube el río Uruguay. El informe de Prefectura señala que el nivel del río presenta una tendencia ascendente en seis localidades.



Los puntos donde se registra crecimiento son Alvear, La Cruz, Yapeyú, Monte Caseros, Bonpland y Paso de los Libres.



La situación presenta diferencias según cada sector de la costa. Mientras algunas localidades registran incrementos, en otros puntos el nivel comenzó a descender.



En otros lugares comenzó a bajar En Garruchos se observa una disminución del nivel del río, de acuerdo con los registros oficiales.



Una situación similar se presenta en Mocoretá, donde la tendencia también es descendente.



Estas variaciones muestran que la evolución del río no es uniforme a lo largo de toda la costa y depende de las condiciones hidrológicas particulares de cada tramo.



En Santo Tomé, la marca de 10,60 metros constituye el principal dato del reporte de este martes. El nivel se encuentra estable, aunque continúa bajo seguimiento debido al volumen de agua presente en el río.



Desde el municipio mantienen un monitoreo constante sobre el avance de las aguas para detectar posibles cambios y evaluar su impacto en las zonas cercanas a la costa.



La evolución de las mediciones de Prefectura durante las próximas jornadas permitirá determinar si el nivel comienza a descender o si el crecimiento se mantiene en los distintos puntos del río Uruguay.