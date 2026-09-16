Condenaron a ocho años de prisión al dueño de los dogos que asesinaron a Trinidad

Miércoles, 16 de septiembre de 2026

En Córdoba la condena fue por homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual. Acusado detenido tras veredicto judicial, rechazando pedido de absolución.



La Justicia de Córdoba condenó a ocho años de prisión efectiva a José Nieto, dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años, en un caso que conmocionó a toda la provincia en 2023.



La Cámara Primera del Crimen de Córdoba consideró al acusado responsable de los delitos de homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual, ordenando su detención inmediata tras la lectura del veredicto. El fallo quedó por debajo de los nueve años solicitados por la fiscal Milagros Gorgas y de los 12 reclamados por la querella, aunque rechazó de plano el pedido de absolución impulsado por la defensa.



La Justicia de Córdoba condenó a ocho años de prisión efectiva a José Nieto, dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años, en un caso que conmocionó a toda la provincia en 2023.



La Cámara Primera del Crimen de Córdoba consideró al acusado responsable de los delitos de homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual, ordenando su detención inmediata tras la lectura del veredicto. El fallo quedó por debajo de los nueve años solicitados por la fiscal Milagros Gorgas y de los 12 reclamados por la querella, aunque rechazó de plano el pedido de absolución impulsado por la defensa.



Antes de conocerse el fallo, el acusado pidió perdón públicamente a la familia de la víctima. "No quise que pasara esto", expresó durante sus últimas palabras ante el tribunal.



Un fallo histórico

La resolución judicial es considerada un antecedente inédito en Córdoba. Por primera vez se establece la responsabilidad penal del dueño de animales bajo la figura de dolo eventual por una muerte provocada por perros. El caso podría sentar precedente para situaciones similares en todo el país. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 6 de octubre.