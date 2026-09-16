Rusia respaldó la tregua propuesta por Trump pero no confirmó acuerdo Miércoles, 16 de septiembre de 2026 Moscú elogió la iniciativa para frenar ataques energéticos, mientras Kiev exige garantías antes de suspender sus operaciones.

El Kremlin calificó como una “muy buena idea” la propuesta de Donald Trump para establecer una tregua entre Rusia y Ucrania sobre los ataques contra instalaciones energéticas, pero evitó confirmar que Moscú haya aceptado formalmente el acuerdo.



El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que existen contactos con Washington y sostuvo que Rusia “siempre está del lado de las soluciones pacíficas”. Sin embargo, no ratificó la afirmación de Trump de que ambos países ya habían acordado suspender los ataques contra objetivos energéticos.



Trump aseguró que hubo un entendimiento



El presidente estadounidense había afirmado que Moscú y Kiev aceptaron dejar de atacar instalaciones vinculadas con la energía.



“Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo!”, escribió Trump en Truth Social.



La situación sobre el terreno, sin embargo, mostró que todavía no existe un cese efectivo. Durante la noche se registraron nuevos ataques contra instalaciones vinculadas al sector energético en ambos países



Moscú planteó otras condiciones



Peskov sostuvo que una eventual tregua energética no alcanzaría por sí sola para resolver los problemas del mercado internacional de combustibles.



El funcionario ruso reclamó “una navegación segura” para los buques petroleros y volvió a plantear el levantamiento de las sanciones que afectan las exportaciones rusas. Según Moscú, esas medidas dificultan que los productos energéticos lleguen a los mercados internacionales.



El Kremlin también acusó a Ucrania de atacar una refinería ubicada en la región rusa de Samara. Kiev confirmó esa operación, mientras Rusia continuó realizando ataques contra infraestructura energética ucraniana.







Ucrania exige garantías antes de frenar los ataques



El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, manifestó que Kiev está dispuesto a detener sus ataques contra instalaciones petroleras rusas, pero condicionó esa decisión a que Moscú haga lo mismo.



“Si nuestros socios están en disposición de garantizar que Rusia se abstenga de verdad de atacar nuestro sistema eléctrico, otras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y las rutas de suministro alimentario, entonces, por supuesto que estamos dispuestos a garantizar un cese correspondiente de nuestros ataques”, afirmó.



La posición ucraniana amplía el eventual alcance de la tregua más allá de las centrales eléctricas. Zelensky incluyó también puertos, centros de almacenamiento y vías utilizadas para transportar alimentos y productos farmacéuticos.



El acuerdo todavía no está confirmado



La propuesta de Trump busca reducir los ataques contra la infraestructura energética en medio de nuevas tensiones por el abastecimiento y los precios internacionales de los combustibles. Rusia, por su parte, considera que también deben abordarse las restricciones a sus exportaciones y la seguridad de la navegación comercial.



Por ahora, las declaraciones de Washington, Moscú y Kiev muestran que existe disposición a discutir una pausa en los ataques energéticos, pero persisten diferencias sobre las condiciones y las garantías necesarias para ponerla en práctica.



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