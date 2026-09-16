Capturaron en Venezuela a un prófugo del FBI acusado de financiar al Tren de Aragua

Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Aníbal Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero”, fue detenido tras años de búsqueda y será trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.



El FBI confirmó la captura en Venezuela de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como “El Ingeniero”, acusado de dirigir una red internacional de ciberdelincuencia que obtenía dinero mediante ataques contra cajeros automáticos.



El venezolano había sido incorporado en marzo de 2026 a la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Su detención se produjo durante el último fin de semana y ahora será trasladado a Estados Unidos para responder ante la Justicia federal.



El director del FBI, Kash Patel, comunicó el operativo durante una audiencia ante el Comité Judicial del Senado estadounidense.



“Capturamos a un delincuente allí abajo, en Venezuela, que estaba en nuestra lista de los más buscados y llevaba años prófugo”, afirmó Patel.







Una red que atacaba cajeros automáticos



La investigación sostiene que Canelón Aguirre encabezaba una estructura que enviaba operadores a Estados Unidos para intervenir cajeros automáticos y provocar la entrega de efectivo sin una operación bancaria autorizada.



El método es conocido como “ATM jackpotting” y utiliza programas maliciosos capaces de interferir con el funcionamiento de los equipos. Las autoridades ubican el comienzo de estas operaciones, al menos, en enero de 2024.



Después de obtener el dinero, la organización habría utilizado distintos mecanismos para ocultar el origen de los fondos y dificultar el trabajo de los investigadores.







Una investigación con decenas de acusados



El caso tomó una dimensión internacional. En diciembre de 2025, fiscales federales de Nebraska acusaron a 54 personas por su presunta participación en una conspiración vinculada con ataques de este tipo.



Para enero de 2026, la cantidad de acusados en investigaciones relacionadas había ascendido a 87. Dos ciudadanos venezolanos, además, fueron condenados en junio a 78 meses de prisión por participar en operaciones de “jackpotting”.



De acuerdo con la investigación estadounidense, parte del dinero obtenido mediante los ataques a instituciones financieras habría sido destinado a respaldar al Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que extendió sus actividades por distintos países.



Canelón Aguirre está acusado de conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario, daños intencionales contra sistemas informáticos protegidos y lavado de dinero.



También enfrenta una acusación por conspirar para proporcionar apoyo material a terroristas, en relación con las imputaciones de las autoridades estadounidenses sobre el destino de los fondos.



La orden de arresto federal había sido emitida el 9 de diciembre de 2025 por un tribunal del Distrito de Nebraska, en Omaha. Posteriormente, el FBI ofreció una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permitiera localizarlo.



El último fugitivo de la lista del FBI



Canelón Aguirre fue el primer ciberdelincuente incorporado a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI desde la creación de ese registro.



Tras anunciar su captura, Patel sostuvo que el arresto permitió completar la localización de los diez fugitivos incluidos en la lista durante el actual período presidencial.



“Eso es diez de diez. Nadie en la historia del FBI ha hecho eso”, afirmó el director de la agencia durante la audiencia.



El detenido deberá ahora ser trasladado a Estados Unidos, donde comenzará el proceso judicial por los cargos federales que pesan en su contra y se definirá su situación ante la Justicia.