Amplían la veda en el Paraná para proteger el desove de peces

Miércoles, 16 de septiembre de 2026

La prohibición de pesca se extendió a otro tramo del Paraná por la concentración de dorados y sábalos durante su ciclo reproductivo.



La provincia amplió la zona alcanzada por la veda extraordinaria de pesca en el Río Paraná ante la presencia de una importante concentración de peces.



La nueva disposición comprende el tramo ubicado entre los kilómetros 1180 y 1239, desde la desembocadura del riacho Inta hasta el área de confluencia, en inmediaciones de Paso de la Patria.



La prohibición rige para la pesca deportiva, comercial y de subsistencia, sin excepciones dentro del sector establecido por las autoridades.



La medida comenzó a aplicarse el 9 de septiembre, luego de que se detectara una elevada concentración de ejemplares de dorado y sábalo en distintos sectores del río.



El fenómeno está relacionado con los desplazamientos naturales de las especies y, especialmente, con el período de reproducción de la fauna ictícola.



En el caso de los sábalos, se producen migraciones masivas asociadas al desove. Durante esta etapa, las autoridades buscan reducir las actividades que puedan afectar la reproducción y renovación de las poblaciones.





La Dirección de Recursos Naturales explicó que la veda tiene carácter dinámico. Esto significa que la zona protegida puede modificarse a medida que los cardúmenes se desplacen por el curso del Paraná.



El objetivo es acompañar el movimiento de las especies y mantener la protección en los sectores donde se concentren durante el proceso reproductivo.



La medida permanecerá vigente hasta que un nuevo acto administrativo disponga su levantamiento, a partir de los resultados de los informes técnicos correspondientes.



La evolución de los cardúmenes será determinante para definir futuras modificaciones en las áreas alcanzadas por la restricción. Por eso, el monitoreo del río continuará siendo central para establecer nuevas zonas de protección.



La decisión pone el foco en la conservación de las especies del Paraná durante una etapa sensible de su ciclo natural y podría derivar en nuevas actualizaciones de la veda si los peces continúan desplazándose hacia otros sectores.