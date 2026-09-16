Presos con celulares en la carcel estafan a los correntinos

Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Los ciudadanos preguntan porque los funcionarios públicos, Legisladores y Ministros no prohíben el uso de celular, una herramienta que utilizan para cometer delitos. La gravedad, es que la estafa nace desde una Institución Estatal, como es la cárcel.

Tres presos fueron detectados usando celulares para engañar víctimas y generar contenido sexual falso con inteligencia artificial. -/- Por PGDJ.

Agentes del Servicio Penitenciario Provincial detectaron una presunta red dedicada a estafas, sobornos y extorsiones que habría operado desde dos establecimientos penitenciarios de Paso de los Libres.



La investigación surgió a partir de controles sobre los teléfonos celulares utilizados por personas privadas de la libertad. Al menos tres internos tenían instaladas aplicaciones y herramientas que excedían los usos autorizados.



Los dispositivos pueden ser utilizados para realizar llamadas, pero está prohibido acceder mediante ellos a redes sociales, billeteras virtuales y otras plataformas que no estén vinculadas con esa finalidad.







Perfiles falsos y contenido generado con IA



Durante las requisas, los agentes encontraron perfiles falsos que utilizaban identidades inexistentes y fotografías pertenecientes a terceros para establecer contacto con posibles víctimas.



Además, los investigadores detectaron programas basados en inteligencia artificial capaces de alterar imágenes y generar contenido sexual falso.



De acuerdo con la información de la investigación, ese material habría sido utilizado como mecanismo de presión: los responsables amenazaban con difundir las imágenes si las víctimas no entregaban dinero.



Los celulares quedaron en manos de la Justicia. Los equipos electrónicos fueron secuestrados formalmente y quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las medidas correspondientes y determinar el alcance de las maniobras investigadas.



En la causa interviene la jueza de Ejecución de Condena de la provincia, María Teresa Zacarías, quien deberá definir los próximos pasos judiciales.



Revisan si la modalidad se repite en otros penales



Los procedimientos se realizaron en la Unidad Penitenciaria N° 9 de Condenados y la Unidad Penitenciaria N° 11 de Encausados, ambas ubicadas en Paso de los Libres.



A partir de los elementos encontrados, el Servicio Penitenciario analiza si existen situaciones similares en otros establecimientos provinciales. La revisión apunta a determinar si se trata de hechos aislados o de una modalidad que pueda haberse extendido a otros penales.