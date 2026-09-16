Miles de jóvenes se preparan para caminar hacia Itatí

Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Miles de peregrinos del NEA llegarán a Itatí el fin de semana a la 47ª Peregrinación Juvenil. Partirán en diferentes horarios según el kilómetro de distancia decada comunidad Reconquista, San Roque, Santo Tomé, Resistencia, Formosa, Goya y Corrientes



La 47ª edición de la Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí se realizará durante el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, con la participación de contingentes provenientes de distintas diócesis de la región.



El encuentro tendrá como destino la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del Nordeste argentino.



La convocatoria de este año se desarrollará bajo el lema “Caminamos con María para sanar, soñar y servir”, que acompañará las actividades previstas durante el fin de semana.



Las delegaciones tendrán horarios de salida escalonados desde distintos puntos de la región. El cronograma informado establece:



Reconquista: 8 hs.



San Roque: 10 hs.



Santo Tomé: 11 hs.



Resistencia: 12 hs.



Formosa: 13 hs.



Goya: 14 hs.



Corrientes: 15 hs.



La organización prevé un importante movimiento de personas durante la jornada, a medida que los grupos avancen hacia Itatí para participar de las celebraciones programadas.



La Basílica de Nuestra Señora de Itatí preparó un cronograma especial de celebraciones para recibir a los peregrinos durante el sábado y el domingo.



Las actividades religiosas se distribuirán en diferentes momentos del día, incluyendo celebraciones durante la mañana, la tarde, la noche y la madrugada.



Uno de los momentos centrales será la Misa Central, prevista para el domingo a las 9, que reunirá a los peregrinos una vez completado el arribo de los distintos contingentes.



La peregrinación juvenil se convirtió con el paso de los años en una de las principales expresiones religiosas que reúnen a jóvenes de las provincias del Nordeste argentino.



La llegada de las delegaciones durante el fin de semana marcará el momento principal de una convocatoria que combina la caminata, el encuentro entre comunidades y las celebraciones en torno a la Virgen de Itatí.



