San Cosme prepara la 12ª Pesca de la Palometa y su 1ª Fiesta Provincial Martes, 15 de septiembre de 2026 El evento contará con competencias en las modalidades de costa y embarcada. Uno de los principales ganchos para los aficionados al deporte es que se trata de una pesca asegurada, ya que el espejo de agua y la especie garantizan el pique constante.



Tras doce años de trayectoria, esta propuesta tradicional da un salto institucional importante, prometiendo recibir a pescadores, familias y visitantes de toda la región con una agenda renovada y atractivos imperdibles.



El evento contará con competencias en las modalidades de costa y embarcada. Uno de los principales ganchos para los aficionados al deporte es que se trata de una pesca asegurada, ya que las características del espejo de agua y la especie garantizan el pique constante durante toda la jornada.



Para incentivar la participación, la organización dispuso una importante inversión en galardones:



$20 millones en premios en efectivo.



Dos motocicletas a sortear o disputar entre los concursantes.



Además del torneo de pesca, la celebración incluirá una amplia gama de actividades para el público general:



Degustación de palometa y concurso de gastronomía local.



Expo Totora, con exposición de emprendedores y artesanos.



Espectáculos musicales en vivo para toda la familia.



Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los interesados en formar parte de este acontecimiento histórico pueden asegurar su lugar de manera digital:



Escaneando el código QR oficial en los afiches de difusión.



Ingresando al link disponible en las redes sociales de la Municipalidad: Instagram (@muni.sancosme) y Facebook (Municipalidad de San Cosme).



Armá tu equipo, prepará losalternativos anzuelos y animate a ser parte de esta gran fiesta que promete marcar un antes y un después en el turismo de la región.



San Cosme se alista para vivir uno de los eventos más convocantes del calendario regional. Los días 10 y 11 de octubre, la emblemática Laguna Totora será el escenario de la 12.ª edición de la Pesca de la Palometa con Degustación, la cual se consolida este año como la 1.ª Fiesta Provincial de la disciplina.Tras doce años de trayectoria, esta propuesta tradicional da un salto institucional importante, prometiendo recibir a pescadores, familias y visitantes de toda la región con una agenda renovada y atractivos imperdibles.El evento contará con competencias en las modalidades de costa y embarcada. Uno de los principales ganchos para los aficionados al deporte es que se trata de una pesca asegurada, ya que las características del espejo de agua y la especie garantizan el pique constante durante toda la jornada.Para incentivar la participación, la organización dispuso una importante inversión en galardones:$20 millones en premios en efectivo.Dos motocicletas a sortear o disputar entre los concursantes.Además del torneo de pesca, la celebración incluirá una amplia gama de actividades para el público general:Degustación de palometa y concurso de gastronomía local.Expo Totora, con exposición de emprendedores y artesanos.Espectáculos musicales en vivo para toda la familia.Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los interesados en formar parte de este acontecimiento histórico pueden asegurar su lugar de manera digital:Escaneando el código QR oficial en los afiches de difusión.Ingresando al link disponible en las redes sociales de la Municipalidad: Instagram (@muni.sancosme) y Facebook (Municipalidad de San Cosme).Armá tu equipo, prepará losalternativos anzuelos y animate a ser parte de esta gran fiesta que promete marcar un antes y un después en el turismo de la región.



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El siniestro vial se registró 22:30, a la altura del kilómetro 134 en la zona de "Curuzú Laurel". Era una camioneta Peugeot Parten rojo conducido por un hombre de apellido Cotiche, de 32 años junto a una mujer de apellido Castillo, de 35, de Capital. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI EMPEDRADO Se incendió una camioneta utilitaria estando detenida en la banquina de la Ruta 12

Por causas que son materia de investigación, el vehículo fue alcanzado por las llamas y sufrió daños materiales totales. .No se registraron personas heridas. No se registraron personas heridas.