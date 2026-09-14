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Se incendió una camioneta utilitaria estando detenida en la banquina de la Ruta 12
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Por causas que son materia de investigación, el vehículo fue alcanzado por las llamas y sufrió daños materiales totales. .No se registraron personas heridas.
No se registraron personas heridas.

Una camioneta utilitaria se incendió el sábado por la tarde mientras se encontraba detenida en la banquina de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 972, en la localidad de Empedrado.

Una camioneta utilitaria se incendió el sábado por la tarde mientras se encontraba detenida en la banquina de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 972, en la localidad de Empedrado.

Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de bomberos voluntarios de Empedrado, que trabajaron para controlar y extinguir el incendio
     
 
 

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