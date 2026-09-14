Cruzaba San Miguel: se le atravesó un Carpincho, despistó y volcó su vehículo

Lunes, 14 de septiembre de 2026

El siniestro vial se registró 22:30, a la altura del kilómetro 134 en la zona de "Curuzú Laurel". Era una camioneta Peugeot Parten rojo conducido por un hombre de apellido Cotiche, de 32 años junto a una mujer de apellido Castillo, de 35, de Capital.



Los involucrados son una pareja oriunda de la capital correntina, que viajaba desde Caá Catí hacia Santa Rosa. Allegados al caso indicaron que el conductor presentaba aliento alcohólico al momento de ser indagado por el siniestro.



Un vehículo terminó dentro de una alcantarilla y ruedas arribas, luego de que el conductor perdiera el control mientras circulaba por Ruta Nacional 118, cerca de San Miguel. Explicó que había intentado esquivar un carpincho, pero "tenía aliento alcohólico", dijeron fuentes oficiales.



El siniestro vial se registró alrededor de las 22:30, a la altura del kilómetro 134 de la Ruta Nacional N°118, en la zona conocida como "Curuzú Laurel", donde por causas que se tratan de investigar sufrió el despiste y vuelco una camioneta Peugeot Parten de color rojo conducido por un hombre de apellido Cotiche, de 32 años, junto a una mujer de apellido Castillo, de 35, ambos oriundos de la capital correntina, que provenían de la localidad de Caá Catí y se dirigían hacia el pueblo de Santa Rosa.



El conductor del vehículo dijo que se le había cruzado en el camino un carpincho y al intentar esquivarlo, perdió el control del vehículo, que terminó despistando y volcando sobre la banquina, para terminar en una zona de alcantarilla con sus cuatro ruedas hacia arriba.



Efectivos de la comisaría de San Miguel y Bomberos Voluntarios fueron los primeros en acudir al lugar, pero los ocupantes del vehículo ya no estaban dentro de él, ya que habían sido trasladados hasta el Hospital José Ramón Vidal de aquella localidad, aunque ninguno de gravedad según trascendió.



Las mismas fuentes consultadas indicaron que al menos el conductor del vehículo presentaba aliento alcohólico al ser indagado por los efectivos para que relatara los pormenores del presunto accidente, pero al parecer no se le practicó el dosaje alcohólico para determinar si pudo haber sido una de las causas que desató el siniestro.



Por el caso no se abrió una causa penal, ya que no hubo terceros involucrados ni una víctima fatal. Los daños fueron materiales, sobre el vehículo y un cartel vial, que quedó tirado a varios metros.