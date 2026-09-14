Futbolista agredió al árbitro en el partido del ascenso de la Liga Correntina de Fútbol

Lunes, 14 de septiembre de 2026

El árbitro Javier Cabrera sancionó un penal a favor de San Jorge y un jugador del conjunto cervecero, disconforme con el fallo, se acercó le dio un cabezazo y una patada a Cabrera. El hecho sucedió en la cancha Libertad.



En cancha de Libertad el sábado pasado en ocasión del partido que disputaban Barrio Quilmes y San Jorge por la octava fecha del Torneo Oficial de Primera "B" de la Liga Correntina de Fútbol.



Se cumplían 40 minutos del primer tiempo y con el marcador igualado 1 a 1, el árbitro Javier Cabrera sancionó un penal a favor de San Jorge y un jugador del conjunto cervecero, disconforme con el fallo, le dió un cabezazo y una patada al árbitro. Los jugadores de San Jorge tuvieron que intervenir para separar al jugador, evitando que los golpes fueran aún peores para Cabrera.



Ante esta circunstancia, el partido fue suspendido y ahora las actuaciones quedarán del lado del Tribunal de Disciplina de la Liga, que determinará una sanción ejemplar para el agresor y se especula que podría darse por perdido el partido a Barrio Quilmes.