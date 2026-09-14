Itaipú abrió sus compuertas y se viene un caudal de 3800 metros cúbicos por segundos

Lunes, 14 de septiembre de 2026

El dato adquiere especial relevancia para las provincias argentinas de Corrientes y Misiones porque el agua liberada por Itaipú ingresa directamente al río Paraná y comienza a desplazarse aguas abajo de la represa.



La represa binacional (Paraguay-Brasil) Itaipú abrió ayer domingo su vertedero debido al fuerte incremento de los aportes de agua generado por las intensas lluvias en la cuenca del Paraná en el sur brasileño, con una descarga de hasta 3.800 metros cúbicos por segundo, que suma presión sobre el caudal del río aguas abajo, este volumen de agua afectará al río Paraná.



La represa binacional (Paraguay-Brasil) Itaipú abrió ayer domingo su vertedero debido al fuerte incremento de los aportes de agua generado por las intensas lluvias en la cuenca del Paraná en el sur brasileño, con una descarga de hasta 3.800 metros cúbicos por segundo, que suma presión sobre el caudal del río aguas abajo, este volumen de agua afectará al río Paraná, se informó oficialmente.



El sitio oficial de Itaipú informó que "a las 01:50 de este domingo 13 de septiembre fue abierto, de forma programada, el vertedero de la Central Hidroeléctrica ITAIPU para el control del nivel del embalse, debido a las lluvias registradas en la cuenca incremental de la represa, es decir, en los ríos que desembocan directamente en el embalse de la central".



En tanto, se detalló que la descarga, que inicialmente fue de 1.700 metros cúbicos por segundo, se elevó posteriormente hasta los 3.800 metros cúbicos por segundo durante la tarde.



La publicación detalla además que "fue abierta la canaleta izquierda del vertedero, con un caudal de 1.735 m³/s, y deberá permanecer en esta condición hasta que la situación hidrológica retorne a un nivel que permita su cierre".



La Binacional continúa atendiendo las necesidades energéticas de Paraguay y Brasil.



Es importante precisar que la Central Hidroeléctrica ITAIPU es del tipo «a filo de agua», caracterizada por contar con un embalse de escasa capacidad de almacenamiento.



La apertura corresponde al lado izquierdo del vertedero y fue programada por Itaipú como una medida de regulación del reservorio. Según la información difundida por la binacional, el vertimiento se mantendrá mientras persistan las condiciones hidrológicas que llevaron a elevar el nivel del embalse y se reducirá cuando el escenario permita volver a cerrar el vertedero.



El dato adquiere especial relevancia para las provincias argentinas de Corrientes y Misiones porque el agua liberada por Itaipú ingresa directamente al río Paraná y comienza a desplazarse aguas abajo de la represa. Sin embargo, la apertura del vertedero no significa por sí sola que vaya a producirse una crecida extraordinaria en territorio misionero. La evolución del nivel del Paraná dependerá también del caudal que ya transporta el río, de los aportes de sus afluentes y de las lluvias que continúen registrándose en toda la cuenca.



El efecto tampoco es inmediato en todos los puntos del río. El aumento del caudal generado por una operación de Itaipú se propaga aguas abajo y puede ser modificado por las condiciones hidrológicas que encuentre durante su recorrido.



La situación regional ya muestra un escenario de gran disponibilidad de agua, ya que el Paraná y sus principales afluentes atraviesan un período de elevados aportes hídricos. En este contexto, el vertimiento de Itaipú suma un volumen adicional al caudal que continúa hacia el sur y constituye un factor que deberá ser monitoreado especialmente en los próximos días.



Itaipú es una central hidroeléctrica que se encuentra en la frontera entre Brasil y Paraguay, de tipo "a filo de agua", por lo que su capacidad de almacenamiento es relativamente limitada en comparación con otras grandes represas. Cuando los aportes que ingresan al embalse aumentan y no pueden ser absorbidos completamente por la generación y la capacidad de regulación, una parte del agua debe ser derivada por el vertedero. La apertura, por lo tanto, forma parte de la operación hidráulica de la central y no implica una situación de emergencia.



Esta es la tercera apertura del vertedero de Itaipú durante 2026. Las anteriores se produjeron entre fines de junio y comienzos de julio y posteriormente en julio, también como consecuencia de condiciones hidrológicas que incrementaron los aportes al embalse.

