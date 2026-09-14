Una madre resultó herida tras intentar salvar a un joven que se prendía fuego

Lunes, 14 de septiembre de 2026

Un joven de 20 años sufrió graves quemaduras luego de rociarse con combustible y prenderse fuego durante un episodio ocurrido en una vivienda del barrio Esperanza, en Goya. Está internado en grave estado. La madre también resultó con quemaduras.



El hecho se produjo el viernes y, de acuerdo con la información policial, habría comenzado después de una discusión entre el joven y su madre.



Ante la situación, la mujer intentó intervenir para apagar las llamas y ayudar a su hijo, pero también resultó afectada y sufrió quemaduras.



Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital local para recibir atención médica.



Los profesionales que asistieron al joven determinaron que presenta quemaduras de gravedad en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, la cabeza, el tórax, los brazos y las piernas.



Debido a la extensión y gravedad de las lesiones, permanece internado y bajo observación médica. Su madre también recibió asistencia por las heridas sufridas durante el intento de rescate.



Investigan cómo ocurrió el hecho



La Policía continúa con las actuaciones para establecer con precisión qué sucedió dentro de la vivienda y determinar las circunstancias que derivaron en el incendio.



La investigación busca reconstruir la secuencia del episodio y reunir elementos que permitan esclarecer lo ocurrido, mientras el estado de salud del joven continúa siendo seguido por los médicos.