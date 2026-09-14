Detuvieron a un joven acusado de atacar violentamente otra vez a su pareja

Lunes, 14 de septiembre de 2026

Un hombre de 25 años fue detenido en Itatí acusado de agredir nuevamente a su pareja, pese a una restricción judicial previa.



Un joven de 25 años fue detenido en Itatí, acusado de volver a agredir físicamente a su pareja. El sospechoso fue identificado como B. Del Valle.



La detención se concretó durante un allanamiento realizado en la vivienda de su madre, ubicada en el barrio 40 Viviendas de esa localidad.



La investigación se inició a partir de una nueva denuncia presentada por la presunta víctima, quien habría sufrido un segundo episodio de violencia por parte del acusado.



El primer hecho denunciado ocurrió en marzo. En aquella oportunidad, la Justicia provincial había dispuesto una restricción de acercamiento y la exclusión del joven del domicilio.



Con posterioridad, la pareja retomó la relación. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la mujer lo había perdonado y ambos se reconciliaron.



Tiempo después, ella quedó embarazada y, según la denuncia que derivó en la nueva intervención judicial, habría sufrido otra agresión física.



Tras conocer la nueva denuncia, la Fiscalía provincial que interviene en el expediente ordenó detener al acusado.



Efectivos policiales llevaron adelante el procedimiento y localizaron al joven en la casa de su madre, donde finalmente quedó detenido.



La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias de la nueva agresión y avanzar con las medidas judiciales correspondientes. La situación procesal de Del Valle quedará sujeta a las decisiones que adopte la Justicia durante el desarrollo del expediente.



