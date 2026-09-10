Bomberos de Paso de los Libres harán sonar las sirenas por un reclamo nacional

Jueves, 10 de septiembre de 2026

El cuartel local se suma al Sirenazo Nacional para reclamar fondos, equipamiento y la aplicación de la Ley 27.629



Los Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres, junto al Destacamento 1°, participarán hoy del Sirenazo Nacional, una protesta federal impulsada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.



La convocatoria tendrá lugar a las 10, cuando las sirenas de los cuarteles adheridos sonarán de manera simultánea en distintos puntos del país. La acción será pacífica y no interrumpirá la atención de emergencias.



En Corrientes, la adhesión de Paso de los Libres busca visibilizar las dificultades que atraviesa el sistema y poner en agenda los reclamos económicos y normativos planteados por los cuerpos voluntarios.



Qué reclaman los bomberos voluntarios



El planteo contempla cuatro demandas principales: la regularización de fondos pendientes, mayor rapidez en los pagos al exterior destinados al reequipamiento, el reconocimiento de la tarea de los bomberos en rutas concesionadas y la aplicación efectiva de la Ley de Fortalecimiento N.º 27.629.



Desde el sector sostienen que estos puntos son necesarios para garantizar el funcionamiento y la capacidad operativa de los cuarteles, especialmente frente al volumen de intervenciones que deben afrontar durante el año.



La protesta reúne a más de 1.000 asociaciones y unos 52.000 bomberos y bomberas voluntarios de todo el país, en una acción coordinada para visibilizar la situación del sistema.



Los datos difundidos por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios indican que durante 2026 los cuerpos del país ya realizaron 157.229 servicios.



De ese total, más de 94.500 correspondieron a emergencias, una cifra que dimensiona el nivel de actividad de los cuarteles y la importancia de los recursos necesarios para sostener sus operaciones.



En Paso de los Libres, la participación tendrá además un fuerte componente local, ya que las sirenas del cuartel y del Destacamento 1° formarán parte de la señal nacional.



Uno de los aspectos destacados por los organizadores es que el Sirenazo no afectará la prestación del servicio. Durante la protesta, las guardias permanecerán operativas y las emergencias tendrán prioridad absoluta.



De esta manera, la manifestación busca generar visibilidad sin modificar la respuesta de los bomberos ante incendios, accidentes u otras situaciones que requieran asistencia inmediata.



La participación del cuartel de Paso de los Libres incorporará a Corrientes a una jornada nacional que pretende impulsar respuestas sobre el financiamiento, el equipamiento y el marco legal del sistema de Bomberos Voluntarios, mientras los cuarteles mantienen su servicio habitual.



