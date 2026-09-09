Cristian Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina Miércoles, 9 de septiembre de 2026 El defensor asumirá la cinta tras el retiro de Messi. Tagliafico y Dibu Martínez aparecen como candidatos a la subcapitanía.

La Selección Argentina tendrá nuevo capitán después del retiro de Lionel Messi tras el Mundial 2026. El elegido por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni será Cristian Romero, quien ya había utilizado la cinta durante las Eliminatorias.



El defensor del Atlético de Madrid iniciará así una nueva etapa como referente principal de la Albiceleste, luego de cuatro años en los que Messi encabezó al equipo dentro y fuera de la cancha.



Romero, de 28 años, acumula 58 partidos con la selección mayor y cinco goles. Además, forma parte del grupo que conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima.



La próxima definición será quién ocupará el segundo lugar en la línea de liderazgo. Los principales candidatos son Nicolás Tagliafico y Emiliano “Dibu” Martínez, dos futbolistas con fuerte peso dentro del plantel.



Tagliafico es uno de los jugadores con mayor continuidad durante el ciclo de Scaloni. Martínez, en tanto, se consolidó como una de las principales figuras del equipo y uno de los referentes del vestuario.



La primera experiencia de Romero con la cinta se produjo en la victoria por 1-0 ante Chile, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Desde entonces, su liderazgo fue ganando espacio dentro del seleccionado.



Mientras se define la nueva estructura de liderazgo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja en los primeros partidos posteriores a la Copa del Mundo.



La próxima ventana FIFA se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La intención es disputar entre dos y tres encuentros, con el estadio Monumental y el Mario Alberto Kempes como posibles sedes.



Entre los rivales que analiza la AFA aparecen Burkina Faso y Benín, mientras que también se negocia un tercer encuentro frente a una selección de la Concacaf.



El partido ante Burkina Faso estaría previsto para el 3 de octubre y el de Benín para el 6 de octubre. El seleccionado africano llegó incluso a anunciar el primer encuentro en sus redes sociales, aunque posteriormente eliminó la publicación.



La AFA espera la aprobación de la FIFA para determinar si los amistosos serán reconocidos como partidos de Clase A. Esa condición tendría una importancia adicional para tres jugadores sancionados tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial.



Leandro Paredes debe cumplir una suspensión de diez partidos, Nahuel Molina tiene siete encuentros de sanción y Thiago Almada, uno.



Una fuente de la AFA indicó que la convocatoria mantendría una base similar a la del Mundial: “La lista de convocados será igual o muy parecida a la que fue al Mundial, con la posibilidad de que se agreguen algunos jugadores”.



El futuro de Messi también forma parte de las conversaciones. El rosarino anunció su salida de la selección después de la final del Mundial 2026, disputada ante España.



Desde la AFA buscan que el histórico capitán pueda tener una despedida frente al público argentino y que su última imagen con la camiseta no quede asociada únicamente a la final perdida.



“Nos gustaría que Messi venga a despedirse de la gente en un partido, pero queremos respetar sus tiempos y no sabemos si querrá viajar para acá después de lo que le tocó pasar”, señalaron desde la entidad, en referencia al fallecimiento de su padre, Jorge Messi.



Los próximos amistosos serán importantes además para comenzar a definir la continuidad de Lionel Scaloni. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, pretende convencer al entrenador para que extienda su ciclo con el objetivo de llegar al próximo Mundial.



Tapia tiene previsto reunirse en los próximos días con Scaloni y su representante, Matías Aldao, para avanzar sobre el futuro del seleccionado.



Después de la ventana de octubre, Argentina tendrá una última fecha FIFA en 2026, entre el 9 y el 17 de noviembre, durante la cual podrá disputar hasta dos amistosos. Ese calendario marcará los primeros pasos de la Selección sin Messi como capitán y con Romero al frente de una nueva etapa.



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