Brasil ratificó su respaldo a la Argentina en su reclamo por las Islas Malvinas

Martes, 8 de septiembre de 2026

El gobierno de Lula da Silva reafirmó su histórica posición respecto a la disputa que el país que tiene por el archipiélago con el Reino Unido.



Brasil ratificó su respaldo a la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y aclaró que el apoyo es una política de Estado invariable desde 1833, la cual trasciende cualquier diferencia política o ideológica coyuntural entre los mandatarios.



La definición diplomática fue expresada por Eduardo Uziel, encargado de Negocios de Brasil en Argentina, durante la celebración oficial del Día Nacional de Brasil llevada a cabo en el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires.



Ante una audiencia compuesta por políticos, legisladores, empresarios y embajadores extranjeros, Uziel destacó la solidez del vínculo bilateral y remarcó que la profunda amistad de más de dos siglos entre ambos países es independiente de las administraciones de turno o de rivalidades deportivas.



El diplomático brasileño aguró que la relación es "mayor que cualquier fantasía, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía".



La reafirmación del apoyo ocurre en medio de la frialdad institucional entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.