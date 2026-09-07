Si el padre no paga la cuota alimentaria o se pasa a negro igual sigue el juicio

Lunes, 7 de septiembre de 2026

Multas diarias, intereses, embargo de bienes y restricciones personales son algunas de las herramientas disponibles. También se puede reclamar a los abuelos cuando el progenitor renuncia a su trabajo en blanco para pasar a trabajar informal.



“La violencia de género, la violencia familiar puede manifestarse de muchas maneras. La violencia física por ahí es la más extrema o la más visible, pero también hay otras formas de violencia, por ejemplo la psicológica y la económica”, señaló.



Según explicó, la violencia económica puede limitar la independencia de quien queda a cargo de los hijos y dificultar que pueda salir de una situación de vulnerabilidad. En la práctica, agregó, la mayoría de los reclamos de alimentos son iniciados por mujeres.



“Generalmente los procesos de alimentos los inician las mamás, el 99% de los procesos de alimentos son iniciados por la mamá”, afirmó.



¿Cuándo se considera incumplida la cuota alimentaria?

Cuando se inicia un juicio de alimentos, una de las primeras medidas que puede adoptar el juez es fijar alimentos provisorios. El monto se determina teniendo en cuenta las necesidades de los hijos y los ingresos presuntos del progenitor demandado. Esos alimentos provisorios que fija el juez son obligatorios y el demandado los tiene que pagar desde el momento que le llega la cédula de notificación.



La cuota debe abonarse de acuerdo con la modalidad establecida judicialmente. Si, por ejemplo, el juez determina una suma determinada o utiliza como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil o la canasta de crianza, el obligado debe cumplir con esa orden. “Si deposita un peso menos, está incumpliendo”, remarcó la abogada.



Comprar ropa o pagar actividades no reemplaza la cuota

Uno de los conflictos habituales aparece cuando el progenitor sostiene que está cumpliendo porque compra ropa, paga el colegio, una obra social, alimentos o actividades deportivas. Según determina la norma, el obligado no puede decidir unilateralmente cambiar la forma de pago establecida por el juez.



“El pago de la cuota alimentaria tiene que hacerse de la manera que lo dijo el juez”, sostuvo.



La abogada explicó que los gastos realizados por fuera de la cuota fijada judicialmente no modifican automáticamente la deuda. Para que eso ocurra debe existir un acuerdo entre las partes o una nueva resolución judicial.



“Toda erogación que realice aún en beneficio de los alimentados no importa por sí cumplir con aquella”, indicó al leer una resolución de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Corrientes.



La especialista contó un caso concreto de un padre con capacidad económica que descontaba de la cuota los gastos que realizaba directamente para sus hijos. “Al monto fijdo por el juez le restaba, la plata de la zapatilla que le compró, la plata del torneo de fútbol al que le inscribió”, relató.



Qué sanciones puede aplicar la Justicia

El incumplimiento de la cuota alimentaria puede generar consecuencias económicas, patrimoniales y personales. El Código Civil y Comercial permite a los jueces adoptar medidas razonables para asegurar el cumplimiento de la obligación.



Entre las herramientas que pueden utilizarse se encuentran:



Embargo de bienes: si el deudor tiene bienes a su nombre, pueden solicitarse medidas cautelares y posteriormente avanzar con su ejecución.

Retención de haberes: cuando existe un trabajo registrado, puede ordenarse al empleador que retenga directamente la suma correspondiente y la deposite en la cuenta judicial.

Multas diarias o astreintes: el juez puede establecer una suma por cada día de demora hasta que se cumpla la obligación.

Intereses: la deuda alimentaria continúa acumulando intereses mientras permanece impaga.

Restricciones personales: según las circunstancias, pueden solicitarse medidas como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir, restricciones para ingresar a determinados clubes o estadios o la prohibición de salir del país.

“Uno tiene que ver en el caso concreto qué es lo que más le va a afectar a esa persona, cosa de que yo pueda compelerlo a que pague”, sostuvo.

