Este sábado 5 inicia el régimen de ser imputados desde los 14 años

Viernes, 4 de septiembre de 2026

La norma también incorpora distintas alternativas a la prisión, como amonestaciones, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento, arresto domiciliario y monitoreo mediante tobillera electrónica.



Desde este sábado comenzará a regir el nuevo régimen penal juvenil, que establece que los adolescentes podrán ser imputados desde los 14 años.

El abogado Ricardo Sosa explicó que el cambio central es la reducción de la edad de imputabilidad, aunque remarcó que el nuevo esquema contempla distintas sanciones según la gravedad del delito.



“A partir del sábado, la imputación puede ser a un joven desde 14 años en adelante”, señaló. Según detalló, los delitos se dividen de acuerdo con su escala penal y las consecuencias pueden variar desde medidas leves hasta penas de prisión.



Qué sanciones contempla

No todos los delitos implicarán prisión. Entre las medidas previstas aparecen la reparación, las tareas comunitarias, restricciones respecto de las víctimas, supervisión profesional, arresto domiciliario y dispositivos de monitoreo electrónico.



Para delitos leves, Sosa explicó que puede aplicarse una amonestación, que consiste en una intervención judicial con el adolescente y sus responsables.



En los casos más graves, como homicidios, puede existir una pena de prisión. El abogado señaló que para los menores las penas tienen una escala diferente y no pueden superar los 15 años, según su explicación del régimen.