Detuvieron en Mendoza a una mujer por la desaparición de Loan

Viernes, 4 de septiembre de 2026

María Luisa Lezcano Rodríguez fue arrestada en Tunuyán tras un control policial. Ella presentó una falsa identidad. Pero el sistema biométrico detectó que tenía medidas judiciales pendientes con el caso de la Desparición forzada del niño Loan Peña.



María Luisa Lezcano Rodríguez, de 40 años, fue detenida ayer al mediodía en Tunuyán, Mendoza, mientras se realizaba un control policial en la zona de Colonia Las Rosas.



El procedimiento ocurrió cerca de las 12:30 en calle Sarmiento S/N. Durante la identificación, los efectivos utilizaron el sistema biométrico y detectaron que la mujer había proporcionado datos falsos sobre su identidad.



La consulta también permitió establecer que sobre Lezcano Rodríguez existían medidas judiciales pendientes vinculadas con la investigación federal por la desaparición de Loan Danilo Peña.



La investigación por la desaparición de Loan



La mujer quedó vinculada al expediente por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.



Durante los primeros operativos de búsqueda, Lezcano Rodríguez había adquirido notoriedad por los datos y pistas que aseguró haber aportado a los investigadores.



La mujer, oriunda de Entre Ríos y radicada desde hace aproximadamente cinco años en Tunuyán, también es investigada en Mendoza por una presunta usurpación de título, luego de que se cuestionara su presentación como perito sin contar con esa condición profesional.



Qué había dicho sobre su participación



En 2024, la Justicia mendocina había ordenado localizarla para notificarle su imputación por el delito de usurpación de título.



En ese momento, Lezcano Rodríguez sostuvo que no había intervenido oficialmente como perito en el expediente de Loan y explicó que su participación se había limitado a una convocatoria realizada por el entonces comisario Walter Maciel.



“Jamás manifesté que trabajara como perito en la causa Loan. Mi participación se limitó a una convocatoria del comisario Walter Maciel en calidad de diplomada en búsqueda de personas y como testigo”, había declarado en una entrevista publicada por Los Andes el 8 de noviembre.



Ahora deberá definir la Justicia



Luego del procedimiento policial, Lezcano Rodríguez quedó a disposición de la Justicia. El órgano judicial competente deberá determinar su situación procesal y las medidas que correspondan.



Entre las decisiones pendientes se encuentra también la posibilidad de disponer su traslado, mientras avanza el trámite relacionado con las medidas judiciales que motivaron su detención.



