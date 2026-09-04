Borracho manejaba en zigzag en la avenida Armenia

Viernes, 4 de septiembre de 2026

Este jueves, efectivos advirtieron que un automóvil realizaba maniobras peligrosas en una concurrida avenida de la ciudad de Corrientes. Le realizaron el test de alcoholemia, el cual dio positivo y le secuestraron el vehículo.



Un conductor que circulaba haciendo zigzag por avenida Armenia en la ciudad de Corrientes, fue detectado durante un operativo conjunto entre la Policía de Corrientes y agentes municipales de Tránsito cerca de las 17 horas de este jueves.



Según se informó, los efectivos policiales advirtieron la maniobra irregular y solicitaron la colaboración de los inspectores para realizar el test de alcoholemia. El resultado fue positivo.



El vehículo involucrado es un Toyota Corolla blanco, que finalmente fue retirado de la vía pública. De acuerdo con lo informado, el conductor acató las indicaciones de los agentes, entregó el automóvil y no se registraron agresiones durante el procedimiento.



En cuanto a la normativa mencionada, el límite general señalado es de 0,50 miligramos de alcohol por litro de sangre; superar ese valor puede derivar en el secuestro del vehículo, además de los controles sobre la documentación obligatoria.



