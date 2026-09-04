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Triple choque terminó con un auto en un canal de desagüe
Viernes, 4 de septiembre de 2026
El insólito siniestro de tránsito ocurrió a las 13 de este jueves en el acceso a la localidad de Saladas. Un VW Gol que salía de la Escuela 758, un Chevrolet Joy que venia de Concepción y una camioneta Toyota Hilux que salía de Saladas.

El Chevrolet blanco ingresaba a Saladas y aparentemente venia rápido, al ver al Volkswagen Gol salir de la Escuela intenta una maniobra, pierde el control del vehiculó y roza a la camioneta.

En el intento para no chocar, termina derrapando hacia la zanja. Las autoridades locales informaron que solo se registraron daños materiales.
     
 
 

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