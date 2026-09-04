Tini Stoessel rompió el silencio: “Estoy trabajando gratis por mi público”

Viernes, 4 de septiembre de 2026

La cantante aseguró que está firme ante el conflicto familiar y cuestionó la información recibida sobre sus ingresos.



Tini Stoessel rompió el silencio sobre la disputa que mantiene con sus padres y aseguró que atraviesa el conflicto con firmeza. Sus declaraciones fueron difundidas este jueves en LAM, por América.



Ángel de Brito contó que recibió un mensaje de la cantante, quien buscó despejar las versiones sobre su estado personal y explicó que actualmente mantiene distancia de sus padres



“Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”, expresó Tini, según relató el conductor.



La artista también se refirió a su actividad profesional y a las dificultades que atraviesa mientras intenta avanzar con sus propios proyectos.



“Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”, sostuvo en el mensaje.



De Brito explicó que una de las cuestiones centrales del conflicto está vinculada con la información sobre los ingresos y movimientos económicos de la cantante durante los años en los que sus padres estuvieron involucrados en su carrera.



Según lo expuesto en el programa, Alejandro Stoessel habría entregado documentación como parte de una auditoría, pero Tini y su equipo consideran que la información recibida no sería completa.



“Ella siente que le devuelve una parte que hay, no toda la información completa, entonces le reclama ahora que le pase completo todos los años del trabajo”, explicó el periodista.



El conductor remarcó además que se trata de una versión atribuida directamente a la cantante: “Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”.



Otro de los puntos mencionados durante el programa está relacionado con Futttura, el proyecto artístico de Tini. De Brito afirmó que la cantante cuestiona que la obra figure a nombre de su padre.



Según esa versión, Tini sostiene que tuvo una participación directa en el desarrollo creativo del espectáculo y que fue responsable de distintos contenidos.



“Ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video”, afirmó De Brito al describir el planteo de la artista.



El periodista también relató aspectos de la relación de Tini con sus padres durante los primeros años de su carrera y señaló que, de acuerdo con lo que habría expresado su entorno, la cantante considera que tuvo pocas posibilidades de tomar decisiones personales de manera independiente.



En paralelo, Agustín Rodríguez, abogado de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, habló públicamente sobre la situación en Intrusos, también por América, y negó que exista actualmente una causa judicial iniciada por Tini contra sus padres.



“Yo participo como abogado solamente cuando hay causa. Acá no hay ninguna causa, hay un tema familiar que es público y son cuestiones que las está manejando Alejandro”, explicó el letrado.



Rodríguez también aseguró que Alejandro Stoessel respondió a los pedidos de documentación realizados durante el conflicto.



“Hasta el momento todo lo que se ha pedido lo ha brindado”, afirmó el abogado.



La disputa entre Tini Stoessel y sus padres continúa así en el ámbito familiar y público, mientras persisten los reclamos relacionados con la administración de su carrera y sus ingresos. Por ahora, las declaraciones de ambas partes muestran posiciones diferentes y no existe, de acuerdo con el abogado, una causa judicial iniciada contra los padres.