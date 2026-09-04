Estados Unidos asegura que el petróleo volvió a circular por Ormuz

Viernes, 4 de septiembre de 2026

Washington afirma que 15 millones de barriles atravesaron Ormuz y atribuye la recuperación del tráfico a sus operaciones militares.



Estados Unidos asegura que el flujo de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz se recuperó hasta acercarse a los niveles registrados antes del inicio de la guerra con Irán.



El vicepresidente estadounidense, JD Vance, atribuyó el repunte a las operaciones desplegadas por Washington para proteger a los buques comerciales que atraviesan una de las principales rutas energéticas del planeta.



“Ahora está casi de vuelta al nivel en que estaba antes de que empezara el conflicto”, afirmó Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.



El funcionario sostuvo que las acciones estadounidenses dificultaron los ataques contra embarcaciones y permitieron restablecer parte del movimiento de hidrocarburos hacia los mercados internacionales.



Cuántos barriles atraviesan el estrecho



Vance aseguró que el volumen transportado volvió a niveles significativos y destacó especialmente el movimiento registrado durante la noche anterior.



“Los iraníes querrían que salieran cero millones de barriles del estrecho de Ormuz. Anoche salieron 15 millones de barriles”, señaló el vicepresidente.



Un día antes, el secretario de Energía, Chris Wright, había informado que más de 17 millones de barriles de petróleo atravesaron Ormuz el lunes, el mayor volumen registrado desde el comienzo de la guerra a finales de febrero.



Antes del conflicto, por el estrecho transitaban aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y productos derivados. Esa vía concentra una porción considerable del comercio energético mundial.



Washington mantiene la presión sobre Teherán



Estados Unidos estableció además un corredor marítimo próximo a la costa de Omán para facilitar el traslado de los buques petroleros provenientes de países aliados del Golfo.



Algunas embarcaciones utilizan esa ruta durante la noche. Sin embargo, Irán atacó barcos que circulaban por el corredor y reclama que el transporte comercial utilice una vía más cercana a sus propias aguas.



En paralelo, Wright sostuvo que el volumen total de petróleo que salió de la región incluso superó los registros previos a la guerra si se suman los envíos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos realizados mediante oleoductos que permiten evitar Ormuz.



“Con o sin Irán, el petróleo y el gas seguirán saliendo de la región del golfo Arábigo, y eso está ocurriendo”, afirmó el secretario de Energía.



Vance descartó negociar con Irán



El vicepresidente estadounidense también endureció su posición respecto de cualquier eventual diálogo con Teherán y condicionó una negociación al cese de los ataques contra buques comerciales.



“Nuestro mensaje a los iraníes es simple. Ha sido el mismo desde el principio: tienen que dejar de disparar contra el transporte marítimo comercial”, sostuvo.



Y agregó: “No estamos hablando con ellos, y no vamos a hablar con ellos a menos que dejen de disparar contra el transporte marítimo comercial”.



Vance también rechazó caracterizar la situación actual como una guerra convencional en pleno desarrollo y aseguró que “las principales operaciones de combate no están ocurriendo actualmente”.



El estrecho de Ormuz, clave para el mercado mundial



Washington sostiene que cuenta con capacidad para mantener abierto el paso marítimo y evitar que una interrupción prolongada genere nuevas tensiones sobre el mercado energético.



“Somos el único país del mundo que puede garantizar, como dijo el presidente, el control sobre el estrecho de Ormuz”, afirmó Vance.



La evolución del tránsito por esta vía seguirá siendo determinante para los mercados internacionales, mientras Estados Unidos mantiene sus operaciones militares y aumenta la presión sobre Irán para garantizar la circulación de los buques petroleros.