Alemania, Francia y Polonia advierten a Rusia que responderán a los ataques

Viernes, 4 de septiembre de 2026

Los tres países condenaron el intento de ataque con drones y advirtieron que habrá consecuencias ante nuevas acciones contra Europa.



Alemania, Francia y Polonia elevaron el tono frente a Rusia y anticiparon una respuesta coordinada ante nuevas acciones que puedan afectar la seguridad europea.



La posición fue expresada durante una reunión del Triángulo de Weimar, celebrada en esa ciudad alemana, donde participaron los ministros de Exteriores Johann Wadephul, Jean-Noël Barrot y Radosław Sikorski.



El encuentro estuvo marcado por el intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig, episodio que Berlín atribuyó a Moscú y que los tres gobiernos consideran parte de una creciente presión rusa sobre Europa.



Alemania reclama un cambio de conducta



Wadephul agradeció el respaldo de Francia y Polonia y sostuvo que el episodio demuestra que las acciones vinculadas con el conflicto ruso-ucraniano pueden tener consecuencias directas sobre territorio europeo.



El canciller alemán también dejó abierta la posibilidad de establecer algún tipo de diálogo con Moscú, aunque consideró que actualmente existen pocas condiciones para avanzar en esa dirección.



Según planteó, cualquier acercamiento dependerá de un cambio en la conducta del Kremlin, especialmente del cese de la guerra contra Ucrania y de las acciones contra países europeos.



Francia advirtió que habrá consecuencias



Barrot expresó la solidaridad de Francia con Alemania y Polonia y ubicó el incidente de Leipzig dentro de una serie de acciones que, según París, buscan afectar la seguridad y las instituciones democráticas del continente.



El ministro francés sostuvo que Europa responderá si se pone en riesgo la integridad territorial de la Unión Europea o de la OTAN, así como si se atacan procesos electorales o estructuras esenciales de los Estados.



En ese contexto, fue contundente al anticipar que “habrá consecuencias” si vuelven a producirse episodios de esa gravedad.



Francia también convocó al encargado de negocios ruso para transmitirle su protesta por el incidente y respaldó las medidas adoptadas por Alemania. Además, Barrot recordó las restricciones que la Unión Europea ya aplica a ciudadanos rusos y a la movilidad de diplomáticos.



Polonia pide una estrategia más dura



Sikorski, por su parte, respaldó la postura alemana y reclamó una política más firme frente a Moscú.



El funcionario polaco afirmó que su país no tolerará violaciones de fronteras, ataques contra infraestructura ferroviaria, asesinatos ni otras operaciones atribuidas a Rusia.



También cuestionó la utilización generalizada del concepto de “guerra híbrida” para describir este tipo de acciones. En su lugar, definió los episodios como una “agresión por debajo del umbral de una invasión” y los calificó de manera más directa como terrorismo patrocinado por el Estado ruso.



El caso Leipzig profundiza la tensión



El intento de ataque contra el aeropuerto alemán se incorpora así a una agenda europea marcada por la guerra en Ucrania, la protección de infraestructura crítica y la preocupación por posibles operaciones rusas dentro del territorio de países occidentales.



La reunión de Weimar exhibió una posición común entre Berlín, París y Varsovia, mientras los tres gobiernos evalúan nuevas respuestas frente a Moscú y mantienen abierta, aunque condicionada, la posibilidad de un futuro diálogo.