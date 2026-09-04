Chile ratificó su respaldo a la soberanía argentina sobre Malvinas

Viernes, 4 de septiembre de 2026

El acuerdo bilateral reafirma el reclamo argentino y pide retomar las negociaciones con Reino Unido bajo las resoluciones de la ONU.



El presidente Javier Milei y su par de Chile, José Antonio Kast, mantuvieron una reunión bilateral en el Palacio de La Moneda, en Santiago, que derivó en un comunicado conjunto con definiciones sobre la relación entre ambos países.



Uno de los principales puntos del documento fue la cuestión Malvinas. El Gobierno chileno ratificó su respaldo a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.



El pronunciamiento también plantea la necesidad de que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa, en línea con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros ámbitos regionales y multilaterales.



Durante el encuentro, que se extendió durante unos 40 minutos y constituyó la tercera reunión bilateral entre Milei y Kast en lo que va del año, el mandatario argentino agradeció el respaldo histórico de Chile al reclamo de soberanía.



Milei también valoró los esfuerzos que pueda realizar el Gobierno chileno para impedir la consolidación de actividades logísticas unilaterales consideradas ilegales en el área disputada, particularmente aquellas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros.



La definición se conoció pocas horas antes de que Milei emitiera una cadena nacional sobre la cuestión Malvinas, prevista para las 21 de este jueves. El presidente había llegado a Santiago después de participar como expositor principal en el Foro de Madrid, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.



El comunicado conjunto también abordó un tema que había generado diferencias entre ambos gobiernos durante los últimos meses: el Estrecho de Magallanes.



Argentina y Chile reconocieron que el régimen jurídico del estrecho está establecido por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que determinan la soberanía chilena sobre la totalidad de ese paso marítimo.



La declaración llegó después de cuestionamientos realizados por funcionarios argentinos vinculados al área de Defensa. Un día antes del encuentro, Kast había fijado públicamente su posición: “Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes”.



La agenda bilateral incluyó además cuestiones de seguridad y cooperación. Argentina asumió el compromiso de avanzar “a la brevedad posible” con la detención y extradición de Galvarino Apablaza, acusado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán y por su presunta participación en el secuestro de Cristián Edwards.



En materia económica, ambos gobiernos destacaron los avances del Tratado de Integración y Complementación Minera, la cooperación energética y la necesidad de modernizar el funcionamiento de los pasos fronterizos.



También acordaron profundizar el trabajo conjunto contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, en el marco del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional.



El documento firmado en Santiago establece además que los dos gobiernos continuarán abordando sus diferencias y asuntos de interés común mediante los canales institucionales y diplomáticos existentes, mientras avanzan en los compromisos acordados durante la reunión.







