El calor prueba a Colapinto y Alpine antes del GP de Italia

Viernes, 4 de septiembre de 2026

La FIA activó el protocolo por altas temperaturas en Monza, donde Alpine teme por el sobrecalentamiento de sus neumáticos.

La FIA declaró “Riesgo por Calor” para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, debido a las temperaturas previstas para el fin de semana en el circuito de Monza.



El pronóstico oficial anticipa 36 °C durante la segunda práctica del viernes, 35 °C para la clasificación del sábado y 33 °C al momento de la largada del domingo.



La situación genera especial atención en Alpine. Franco Colapinto reconoció que las condiciones pueden perjudicar el rendimiento del A526, principalmente por el comportamiento de los neumáticos.



“Hace mucho calor este fin de semana y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás”.



La decisión de la FIA activa un protocolo especial para proteger a los pilotos frente al calor. Los equipos podrán instalar un chaleco refrigerante o, en caso de no utilizarlo, deberán agregar 0,5 kilos de lastre al monoplaza.



El objetivo es evitar que un piloto obtenga una ventaja deportiva al prescindir del sistema de refrigeración. El reglamento establece el procedimiento cuando el índice de calor previsto supera los 31 °C durante la carrera.



Los chalecos fueron impulsados después de las condiciones extremas registradas durante el Gran Premio de Qatar 2023, cuando varios pilotos necesitaron asistencia médica. Dentro del cockpit, la temperatura puede superar los 60 °C.



Colapinto se encuentra entre los pilotos que mostraron reparos respecto del uso del sistema debido a su incomodidad. El dispositivo incorpora una prenda interna con unos 50 metros de conductos, por donde circula líquido refrigerante mediante un sistema controlado electrónicamente.



El calor representa un desafío adicional para Alpine, especialmente por los problemas de sobrecalentamiento que el equipo viene registrando en sus neumáticos.



Sin embargo, Colapinto llega a Monza con una mejora que Alpine estrenó en el auto de Pierre Gasly durante el Gran Premio de Países Bajos. El argentino destacó el rendimiento mostrado por el nuevo paquete en Zandvoort.



“Creo que es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que haya sido bueno para nosotros”.



El piloto argentino remarcó además que los datos obtenidos respaldan el avance del equipo: “Los números lo demuestran, así que esa es la parte más importante”.



Para Colapinto, se trata de “la mayor mejora que hemos tenido durante todo el año”, aunque ahora Alpine deberá comprobar si las nuevas piezas mantienen su rendimiento en las características de Monza.



La actividad del Gran Premio de Italia comienza este viernes con las prácticas libres, mientras que la clasificación se disputa el sábado.



La carrera principal se corre el domingo desde las 10:00 de Argentina, con una temperatura prevista superior a los 33 °C. Para Alpine, controlar el desgaste y el sobrecalentamiento de los neumáticos será uno de los principales desafíos durante las vueltas de Monza.



