Blindan la biodiversidad de áreas protegidas para frenar el impacto negativo de los negocios inmobiliarios

Jueves, 3 de septiembre de 2026

El avance urbano de negocios inmobiliarios privados sobre recursos ambientales, interrumpen el normal desarrollo de la naturaleza y el derecho del ciudadano al libre acceso. SIMAPSA creó una Ordenanza que resguarda lagunas, esteros y bosques nativos.



El nuevo Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas (SIMAPSA) creó por ordenanza el SIMAPSA para resguardar lagunas, esteros y bosques nativos. fue diseñado para poner un límite legal a la deforestación y al relleno de terrenos asociados a la expansión inmobiliaria. La normativa otorga respaldo institucional al cuidado de la Cañada, considerada reserva natural, y abarca a todas las lagunas urbanas y rurales —tanto públicas como privadas— que regulan los cauces naturales del agua y mitigan los efectos de eventos climáticos extremos.



El plan de conservación se articula de manera directa con el ámbito académico y científico. Mediante convenios estratégicos con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el CONICET, el municipio impulsa programas de concientización orientados especialmente a los niveles secundarios. Además, la iniciativa fomenta el turismo de naturaleza a través de circuitos de senderismo y avistaje de aves equipados con herramientas específicas para la observación guiada.



R: Gladis Lencina