Una alumna de 11 años se autolesionó y debieron asistirla e intervenir la justicia

Martes, 1 de septiembre de 2026

Personal policial y una unidad del servicio de emergencias 107 llegaron al establecimiento poco después de las 14:30 para atender la situación. Sucedió dentro del aula de sexto grado. Asistieron los Directivos, los tutores y personal de Salud Mental.



Una estudiante de 11 años tuvo que ser asistida ayer por personal de emergencias luego de protagonizar un episodio de autolesión dentro de una escuela primaria.



El hecho ocurrió durante la tarde en la Escuela Primaria N° 291 “Eudoro Vargas Gómez”, ubicada en el barrio Santa Marta de la capital provincial. La situación fue advertida por compañeros de sexto grado, quienes dieron aviso a las autoridades.



De acuerdo con la información difundida, la menor se encontraba en un sector apartado del aula cuando comenzó a provocarse lesiones. Los directivos intervinieron de inmediato y solicitaron asistencia sanitaria.



Personal policial y una unidad del servicio de emergencias 107 llegaron al establecimiento poco después de las 14:30 para atender la situación.



La estudiante recibió asistencia y contención en el lugar. Posteriormente, se informó que el episodio no sería el primero de estas características, ya que anteriormente habría concurrido al establecimiento con marcas en sus muñecas.



Ante la situación, las autoridades escolares notificaron al tutor de la menor y activaron los mecanismos de intervención correspondientes.



El caso quedó bajo intervención del Juzgado de Menores, mientras profesionales vinculados a la salud mental comenzaron a trabajar para evaluar y acompañar a la estudiante.



La intervención busca abordar la situación de manera integral y determinar las medidas de protección necesarias para resguardar a la menor, tanto dentro del ámbito escolar como fuera de la institución.



El episodio volvió a poner en primer plano la importancia de que las escuelas cuenten con protocolos de actuación frente a situaciones que involucren a estudiantes en riesgo y con mecanismos de articulación entre las familias, los equipos educativos, los servicios de salud y la Justicia.



