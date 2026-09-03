El Hospital Pediátrico realizó una cirugía cerebral con tecnología de alta precisión

Jueves, 3 de septiembre de 2026

Una adolescente fue operada con neuronavegación en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, una técnica que permite intervenir zonas profundas con mayor precisión.



El Hospital Pediátrico Juan Pablo II realizó por primera vez una cirugía de neurocirugía pediátrica asistida con tecnología de neuronavegación. La intervención se llevó adelante sobre una adolescente de la capital provincial, que evoluciona favorablemente.



El procedimiento fue considerado un avance para la atención de pacientes pediátricos que requieren intervenciones neurológicas de alta complejidad. Hasta ahora, una cirugía de estas características no se había realizado en otro centro de salud local.



El equipo médico utilizó imágenes de tomografía y resonancia magnética para planificar la intervención y cargar la información en el neuronavegador, que permitió determinar con precisión el recorrido hasta las zonas afectadas.



El neurocirujano y director asociado del hospital, Romilio Monzón, explicó que la paciente presentaba dos pequeños abscesos cerebrales profundos.



“Es la primera vez que se usa el neuronavegador en Neurocirugía Pediátrica del hospital”, señaló Monzón, quien detalló que la tecnología permitió realizar un pequeño acceso en el hueso y una incisión reducida para efectuar la aspiración de los abscesos.



El especialista calificó la intervención como “un procedimiento totalmente satisfactorio para el equipo” y destacó que se trató de una cirugía mínimamente invasiva.



De acuerdo con la evolución prevista, la adolescente podría regresar a su domicilio en aproximadamente 72 horas y retomar sus actividades habituales. El equipo médico estimó además que podría reincorporarse a la escolaridad normal en una semana.



La neuronavegación es una herramienta utilizada en neurocirugía que permite combinar las imágenes obtenidas mediante tomografías y resonancias con la información disponible durante la operación.



Por su funcionamiento, suele compararse con un “GPS dentro del cerebro”, ya que ayuda al cirujano a conocer con precisión la ubicación de los instrumentos mientras avanza hacia una determinada zona cerebral.



Esta tecnología resulta especialmente útil para abordar lesiones ubicadas en sectores profundos, porque permite planificar recorridos más precisos y reducir el contacto innecesario con tejido cerebral sano.



La incorporación de esta herramienta amplía la capacidad del Hospital Juan Pablo II para realizar procedimientos de alta complejidad sin que los pacientes deban trasladarse necesariamente a otros centros especializados.



La operación estuvo a cargo del equipo de Neurocirugía integrado por Alejandro Szkope, Verónica Vanazco y Rodrigo Blanco, con la participación de profesionales de Anestesiología, Instrumentación Quirúrgica, Enfermería y Clínica Pediátrica.



El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, destacó el avance y sostuvo que “esto demuestra la capacidad de nuestros profesionales y que la provincia avanza en procedimientos que deben estar a la altura de nuestros pacientes”.



La utilización de neuronavegación marca así un nuevo recurso para la atención neuroquirúrgica infantil y abre la posibilidad de resolver intervenciones complejas con técnicas menos invasivas, mayor precisión y mejores condiciones de recuperación para los pacientes.







