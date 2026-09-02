La milagrosa historia de Nuestro Señor El Hallado en Empedrado

Miércoles, 2 de septiembre de 2026



Las raíces de la comunidad se remontan al año 1700 con la aparición de la imagen de Cristo en una pequeña cruz de madera de unos treinta centímetros, descubierta por el peregrino Felipe Olivera. Este hallazgo sagrado abrazó los 200 años de fundación



El próximo 14 de septiembre, la localidad correntina celebrará su bicentenario fusionado con las fiestas patronales. El intendente Fernando Echeverría repasó los orígenes del "pueblo peregrino", cuyo corazón espiritual late desde el siglo XVIII en torno a una pequeña cruz de madera hallada por el caminante Felipe Olivera.



Un legado de fe que dio origen a un pueblo. La historia de Empedrado está indisolublemente ligada al milagro y la devoción. Las raíces de la comunidad se remontan al año 1700 con la aparición de la imagen de Cristo en una pequeña cruz de madera de unos treinta centímetros, descubierta por el peregrino Felipe Olivera. Alrededor de este hallazgo sagrado comenzó a estructurarse la vida comunitaria de lo que hoy es conocido como "La Perla" del Paraná.



Desde 1976, la localidad unificó los festejos fundacionales con los de su Santo Patrono, fijando ambas celebraciones cada 14 de septiembre. En el marco del bicentenario, el jefe comunal Fernando “Chara” Echeverría enfatizó que conocer el pasado es indispensable para proyectar el futuro de una comunidad arraigada en sus tradiciones franciscanas y su identidad de pueblo peregrino.



Una celebración con profunda raíz religiosa



Los festejos patronales de este año contarán con una nutrida agenda que comenzará el 5 de septiembre con el inicio de la novena. Entre los hitos más esperados se destacan:



Procesión náutica: El 11 de septiembre, llevando la fe hacia la zona de Derqui.



Peregrinación rural: El 12 de septiembre, con la llegada de jinetes a caballo acompañando las imágenes desde los parajes.



La salida del Santo: El 13 de septiembre, el momento central con la veneración de Nuestro Señor El Hallado, acompañado por la música de Bocha Sheridan y sorpresas hacia la medianoche.



Cierre litúrgico y artístico: La misa central oficiada por monseñor Adolfo Larregain y un gran cierre musical a cargo de Lázaro Caballero.



R: Gladis Lencina