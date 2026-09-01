Cuánto costará cruzar y cómo funcionará el pase por 24 horas en el Puente Belgrano

Martes, 1 de septiembre de 2026

El peaje del puente mantendrá la vigencia de 24 horas y tendrá una tarifa inicial de $1.800 con Telepase.



La nueva concesión del peaje del puente que une ambas provincias comenzó a regir desde hoy y mantendrá una de las modalidades que utilizan actualmente los usuarios: el pago tendrá una vigencia de 24 horas.



La información fue confirmada por el delegado local de Vialidad Nacional durante el último fin de semana. De esta manera, quienes necesiten atravesar el puente más de una vez dentro de ese período no tendrán que volver a pagar el peaje.



Con el cambio de concesión, el valor de referencia del peaje quedará, en principio, establecido en $1.800 para quienes utilicen el sistema de pago electrónico Telepase.



Los conductores que no cuenten con el dispositivo deberán afrontar un costo superior. En ese caso, se aplicará un recargo del 50% sobre la tarifa establecida para quienes utilicen Telepase.



La implementación del nuevo esquema busca avanzar con un sistema de cobro electrónico en uno de los principales puntos de conexión vial de la región, utilizado diariamente por vehículos particulares, transporte de cargas y otros usuarios.



Por el momento, resta conocer con precisión cuándo comenzará a aplicarse el nuevo esquema de Telepase y cuál será la fecha efectiva del incremento vinculado con esta modalidad.



La continuidad del pase con una vigencia de 24 horas representa uno de los principales puntos del nuevo funcionamiento. Así, una persona que abone el peaje podrá volver a cruzar durante ese período sin realizar un segundo pago.



La nueva concesión comenzará a operar a partir del 1 de septiembre, mientras las autoridades deberán precisar los detalles pendientes sobre la aplicación de las tarifas y el sistema de cobro electrónico.



