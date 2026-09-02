Nace en Corrientes un refugio urbano de polinizadores

Miércoles, 2 de septiembre de 2026

Estudiantes lanzan una campaña abierta para recolectar plantas nativas y construir un jardín de mariposas. El proyecto busca recuperar la biodiversidad local. Solicitan donación de especies hospederas: Mburucuyá, Aristoloquia, Coronillo y nectarífera

Impulsado por el Club de Ciencias Arquímedes con asesoramiento científico del CONICET, el proyecto busca recuperar la biodiversidad local y se exhibirá esta semana en la Feria de Ciencias.



El objetivo ecológico es crear un espacio verde especializado que garantice el ciclo biológico completo de especies locales como la Monarca y la Espejitos.



La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Estación Biológica Corrientes (EBCo) y la UNNE. Se solicitan donaciones de especies hospederas (Mburucuyá, Aristoloquia, Coronillo) y nectaríferas (Lantana, Verbena, Salvia celeste).



Viveros y vecinos interesados en el proyecto pueden coordinar aportes a través del Instagram @clubdecsarquimedes o en la sede de Avenida Costanera 1150.



De esta manera, el Club de Ciencias Arquímedes del Instituto Salesiano Pío XI impulsó la creación del proyecto "El Jardín de Mariposas". Para concretar este refugio urbano, el club convoca a la comunidad y a los medios de comunicación a colaborar con la donación de plantas nativas hospederas y nectaríferas.



Las mariposas cumplen un rol fundamental en los ecosistemas urbanos como polinizadoras y bioindicadoras de la salud ambiental. Sin embargo, para que puedan completar su ciclo biológico (huevo, oruga, crisálida y adulto), se requiere una combinación específica de vegetación:

Plantas Hospederas: Esenciales para la reproducción, ya que son el único lugar donde las hembras depositan sus huevos y cuyas hojas sirven de alimento exclusivo a las orugas.



Plantas Nectaríferas: Sus flores aportan el néctar que provee de energía a las mariposas adultas para volar y reproducirse.



Especies priorizadas para la donación:

Para garantizar la supervivencia de especies locales como la Espejitos, la Monarca, la Borde de Oro y la Bandera Argentina, se solicitan ejemplares de:



Hospederas: Mburucuyá / Pasionaria (Passiflora caerulea), Yerba de la víbora (Asclepias mellodora / A. curassavica), Aristoloquia / Mil hombres (Aristolochia spp.), Coronillo (Scutia buxifolia) y Chilca de olor / Mariposera (Austroeupatorium inulifolium).



Nectaríferas: Lantana morada / Camará (Lantana megapotamica), Verbena (Verbena spp.), Buddleja / Arbusto de las mariposas (Buddleja spp.), Salvia celeste (Salvia uliginosa) y Margarita punzó (Glandularia peruviana).



Redacción: Gladis Lencina