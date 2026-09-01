India pidió a Rusia avanzar hacia un alto el fuego y terminar la guerra en Ucrania

Martes, 1 de septiembre de 2026

El líder indio pidió al presidente ruso avanzar hacia un alto el fuego durante una reunión en Kirguistán, mientras mantiene sus vínculos con Moscú.



El primer ministro de India, Narendra Modi, reclamó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, avanzar hacia el final de la guerra en Ucrania durante una reunión bilateral realizada en Biskek, Kirguistán.



El encuentro tuvo lugar en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y se produjo mientras India mantiene una estrecha relación comercial y energética con Moscú, pese a las sanciones occidentales.



“Cada día que la guerra continúa supone, en efecto, un retroceso para la humanidad”, afirmó Modi frente a Putin, de acuerdo con la transcripción difundida por el Kremlin.



El mandatario indio sostuvo además que es necesario avanzar “de una guerra interminable al fin de la guerra, a un cese de las hostilidades” y aseguró que Nueva Delhi respalda los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz.



La respuesta de Putin ante el reclamo de Modi



Putin agradeció las palabras de su interlocutor y aseguró que Rusia avanza precisamente en esa dirección, según informó la agencia estatal rusa TASS.



Sin embargo, Moscú mantiene su posición de que cualquier acuerdo debe contemplar sus propias condiciones. Ucrania rechaza esas exigencias porque considera que implicarían aceptar una capitulación.



Después de la reunión, el Kremlin informó que Putin puso al tanto a Modi sobre la evolución del conflicto, al que el Gobierno ruso continúa denominando oficialmente “operación militar especial”.



El diálogo entre ambos líderes adquiere relevancia por la posición que India mantiene desde el inicio de la invasión rusa. Nueva Delhi ha pedido una salida negociada, pero al mismo tiempo profundizó sus vínculos económicos con Moscú.



India mantiene sus compras de petróleo ruso



Rusia se convirtió en uno de los principales proveedores de petróleo de India, una relación que continuó pese a la presión de Estados Unidos y otros países occidentales para reducir las compras de crudo ruso.



Los contactos entre ambos gobiernos se mantuvieron activos durante las últimas semanas. El canciller indio, S. Jaishankar, había visitado Moscú pocos días antes para analizar la asociación estratégica entre ambos países.



India también busca ampliar el intercambio comercial con Rusia. Ambos gobiernos establecieron como objetivo alcanzar USD 100.000 millones de comercio bilateral para 2030 y mantienen conversaciones sobre energía, fertilizantes y mecanismos de pago.



Una cumbre con Putin, Xi y otros líderes



La reunión Modi-Putin se desarrolló durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne a importantes potencias asiáticas y se extenderá hasta el 1 de septiembre.



Entre los participantes se encuentran el presidente chino, Xi Jinping; el mandatario iraní, Masud Pezeshkian; y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



La organización fue creada en 2001 y funciona como un espacio de coordinación en áreas como seguridad, comercio y energía entre países que no forman parte del eje occidental.



Para India, el encuentro también estuvo marcado por cuestiones de seguridad regional, especialmente la lucha contra el terrorismo y el extremismo.



Putin volverá a reunirse con Modi en septiembre



El diálogo en Biskek fue el primer encuentro presencial entre Modi y Putin desde la reunión bilateral celebrada en Nueva Delhi en diciembre de 2025.



La agenda entre ambos gobiernos continuará en las próximas semanas. Putin tiene previsto viajar a India para participar de la cumbre de los BRICS, programada para el 12 y 13 de septiembre.



Así, mientras Modi sostiene su pedido público para poner fin a la guerra en Ucrania, Nueva Delhi mantiene intactos sus principales vínculos estratégicos y comerciales con Moscú, una política que busca equilibrar sus relaciones con Rusia, Estados Unidos, Europa y las demás potencias asiáticas.



