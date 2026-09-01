La Selección Argentina de fútbol de talla baja brilló en Salta y afina su preparación mundialista

Martes, 1 de septiembre de 2026

El combinado nacional disputó un cuadrangular amistoso en el Complejo Nicolás Vitale y combinó la competencia deportiva con actividades de inclusión social, impulsando su camino hacia la defensa del título obtenido en 2023.



La Selección Argentina de fútbol de talla baja completó una intensa escala en Salta con un cuadrangular amistoso en el Complejo Nicolás Vitale, parte de su camino rumbo al Mundial de Marruecos 2026, donde defenderá el título logrado en Buenos Aires 2023.



Organizada junto al jugador local Giovani Caxal, la jornada deportiva reunió a la albiceleste con El Tribuno, Gimnasia y Tiro y la Selección salteña de futsal. En las semifinales, Argentina venció 5 a 4 a El Tribuno, mientras que Gimnasia y Tiro superó por penales a la selección provincial tras igualar sin goles.



El director técnico Mariano Rojas remarcó el enorme sacrificio que sostiene a la disciplina, un deporte completamente amateur donde los jugadores combinan los entrenamientos con sus trabajos diarios y concentran a pulmón una o dos veces por mes. Tras el paso por tierras salteñas, el plantel continuará su puesta a punto en Entre Ríos antes de viajar a África con la ilusión intacta de revalidar la corona.



Se trata de un esfuerzo amateur y con proyección internacional. Un legado que trasciende la cancha. Para el capitán y número 10, Facundo Rojas, el crecimiento del equipo se refleja en la incorporación de nuevas generaciones como el propio Caxal, consolidando un espacio de inclusión que comenzó hace 15 años. Durante su estadía, el plantel visitó el Club Los Cachorros para brindar una charla destinada a concientizar a los jóvenes sobre el respeto y la empatía hacia las personas con discapacidad.



R: GL