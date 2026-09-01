Ecuador activa la alerta máxima por El Niño ante un posible agravamiento

Martes, 1 de septiembre de 2026

Ecuador declaró Alerta Roja en sus 24 provincias por El Niño y reforzó la prevención ante posibles lluvias, inundaciones y deslizamientos.



Ecuador elevó al máximo nivel su sistema de prevención ante El Niño y declaró Alerta Roja en las 24 provincias del país, debido a que el fenómeno climático ya fue confirmado y podría intensificarse durante los últimos meses de 2026.



La medida comenzó a regir desde ayer, mediante una resolución de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El país había pasado de Alerta Amarilla a Naranja en mayo y julio, respectivamente.



La decisión obliga a reforzar la preparación de organismos nacionales y locales frente a posibles inundaciones, deslizamientos, evacuaciones y afectaciones a viviendas e infraestructura.



El Pacífico registra temperaturas muy superiores a lo normal



La confirmación de El Niño se produjo después de que el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN) verificara los cuatro criterios técnicos establecidos para declarar oficialmente su presencia.



Uno de los principales indicadores es el calentamiento del océano Pacífico. En la región Niño 1+2, frente a Ecuador y Perú, la temperatura presenta una anomalía semanal cercana a los 4 °C.



En la zona Niño 3.4, otro de los sectores utilizados para medir la evolución del fenómeno, el incremento ronda los 2,6 °C respecto de los valores habituales.



Las mediciones realizadas frente a Ecuador también muestran un escenario excepcional. Entre la costa continental y las islas Galápagos se registraron temperaturas entre 2 y 3 °C por encima de lo normal.



En la estación El Pelado, frente a Santa Elena, el agua superficial llegó a 26,8 °C, mientras que a 44 metros de profundidad la anomalía alcanzó los 5,4 °C.







Qué puede ocurrir durante los próximos meses



La Alerta Roja no significa que el país ya esté atravesando lluvias generalizadas comparables con los grandes episodios de 1982-1983 y 1997-1998.



El principal interrogante está relacionado con la respuesta de la atmósfera durante la próxima temporada lluviosa. Los pronósticos apuntan a que el fenómeno podría fortalecerse hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.



Para el período octubre-diciembre existe aproximadamente un 69% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad considerada histórica, de acuerdo con el indicador utilizado por los especialistas.



Ese porcentaje corresponde a la intensidad prevista del fenómeno y no equivale a una probabilidad del 69% de que Ecuador sufra una catástrofe.







Más de un millón de personas están expuestas



El Plan de Acción Nacional ante El Niño 2026-2027 estima que alrededor de 1,4 millones de personas están expuestas a sus posibles efectos y que cerca de 1,2 millones podrían resultar directamente afectadas.



El escenario utilizado por las autoridades calcula además que 145.523 personas podrían quedar damnificadas, mientras que otras 131.358 podrían desplazarse temporalmente hacia viviendas de familiares o familias de acogida.



A su vez, unas 14.165 personas podrían necesitar alojamiento temporal. El relevamiento identificó cerca de 970.000 viviendas con niveles de susceptibilidad media o alta frente a inundaciones y movimientos en masa.



Con la declaración de Alerta Roja, los comités de emergencia provinciales y cantonales deberán actualizar sus planes, preparar eventuales evacuaciones y garantizar la disponibilidad de maquinaria y recursos para las zonas más vulnerables.







El nivel del mar también genera preocupación



Los registros oceanográficos muestran otra señal de la magnitud del calentamiento. En distintos puntos de la costa ecuatoriana, el nivel del mar se encuentra entre 28 y 33 centímetros por encima de los valores habituales.



En Galápagos, el aumento ronda los 29 centímetros. Los especialistas vinculan parte de este comportamiento con la presencia de ondas Kelvin cálidas, que transportan grandes cantidades de calor hacia el Pacífico oriental.



El Gobierno calcula además unos USD 649,3 millones dentro de las partidas presupuestarias vinculadas a la respuesta ante El Niño. La cifra incluye recursos previamente contemplados y no representa necesariamente dinero nuevo destinado exclusivamente a la emergencia.



Mientras las autoridades preparan la respuesta, continúa el monitoreo científico del océano. Desde el 28 de agosto se realiza un crucero con 59 estaciones oceanográficas frente a la costa, Galápagos y la Reserva Marina Hermandad, cuyos resultados serán claves para determinar la evolución del fenómeno durante los meses de mayor riesgo.



