Trump dejó abierta una posible revisión de la postura de EE.UU. sobre Malvinas

Martes, 1 de septiembre de 2026

El presidente estadounidense dijo que evalúa todas sus posiciones, en plena disputa entre Argentina y Reino Unido.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría revisar la posición de Washington respecto de las Islas Malvinas, en medio de la disputa de soberanía que mantienen Argentina y el Reino Unido.



Consultado por periodistas en el Despacho Oval sobre el tema, el mandatario respondió: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”.



La declaración representa una señal relevante porque hasta ahora Estados Unidos había sostenido una posición de neutralidad frente al reclamo argentino, aunque históricamente mantuvo una estrecha relación estratégica con el Reino Unido.



Trump también fue consultado por los compromisos de gasto militar británicos. Sobre ese punto, señaló: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.



El gasto militar británico, en el centro de la discusión



Las declaraciones se producen pocos días después de una publicación de The Telegraph que informó sobre una revisión de los compromisos de Estados Unidos con sus aliados del Atlántico.



El análisis de Washington estaría relacionado con las nuevas exigencias de inversión en defensa impulsadas por Trump. Uno de los principales puntos de tensión sería el nivel de gasto previsto por el Reino Unido.



La administración estadounidense pretende que sus aliados de la OTAN avancen hacia una inversión equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en materia de defensa.



Un funcionario estadounidense citado por el medio británico sostuvo que el plan presentado por Londres constituye un avance, aunque insuficiente: “Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente”.



Qué implica para la disputa por Malvinas



La revisión anunciada por Trump adquiere especial importancia por el papel que Estados Unidos desempeña en la relación entre Argentina y el Reino Unido.



La Casa Blanca mantiene oficialmente una postura neutral sobre la soberanía del archipiélago, mientras que Argentina sostiene su reclamo histórico y Londres reafirma que considera a las islas un territorio británico de ultramar.



El funcionario estadounidense citado por The Telegraph también dejó abierta la posibilidad de modificar posiciones dentro de la revisión de alianzas: “no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos”.



En el Gobierno argentino, mientras tanto, prevalece una postura de “cautela y prudencia”. La interpretación oficial es que las declaraciones deben analizarse dentro de la revisión general que Trump impulsa sobre sus aliados y no como un cambio formal de la política estadounidense sobre Malvinas.



Estados Unidos había ratificado su neutralidad



La declaración de Trump se conoce pocos días después de que el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ratificara que Washington no había modificado su posición.



“Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, había afirmado Lamelas durante una entrevista televisiva a mediados de agosto.



Ahora, las palabras de Trump abren nuevamente el debate sobre el futuro de esa postura, aunque todavía no existe un anuncio oficial que implique un reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.



El próximo paso estará vinculado con la revisión que Washington realiza sobre sus aliados y con las negociaciones sobre gasto militar, mientras Argentina seguirá de cerca cualquier definición que pueda impactar en su reclamo diplomático por el archipiélago.