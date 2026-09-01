La motosierra de Milei no llega a los Senadores van a cobrar 13 millones de pesos

Martes, 1 de septiembre de 2026

Las dietas aumentarán 6,96% entre septiembre y diciembre y superarán los $13,1 millones brutos.



Los integrantes del Senado de la Nación recibirán una actualización en sus dietas que llevará sus ingresos por encima de los $13,1 millones brutos mensuales desde enero de 2027.



El incremento será aplicado de manera escalonada entre septiembre y diciembre de este año y estará atado a los aumentos acordados para los trabajadores del Congreso.



El esquema no contempla el bono establecido para los empleados legislativos. En total, la actualización acumulada llegará al 6,96%.



La recomposición salarial se distribuirá en cuatro tramos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.



Aunque los porcentajes se aplicarán de forma sucesiva, el resultado acumulado será del 6,96%. De esta manera, las dietas de los legisladores volverán a incrementarse junto con las remuneraciones del personal legislativo.



El mecanismo responde a una decisión adoptada en 2024, cuando la Cámara Alta resolvió vincular las dietas de sus integrantes con las actualizaciones salariales de los empleados del Parlamento.



El sistema vigente establece que la remuneración de los senadores se determina a partir de 2.500 módulos, a los que se suman otros 1.000 módulos correspondientes a gastos de representación y 500 por desarraigo.



Además, se incorporó una dieta número 13 para equiparar el esquema con el pago del aguinaldo.



La actualización no está exenta de polémicas. En 2025, una suba prevista para julio y agosto fue anulada después de las críticas generadas por una resolución firmada por Victoria Villarruel y Martín Menem.



En aquella oportunidad, el Senado aprobó por unanimidad, con 65 votos afirmativos, mantener congeladas las dietas hasta el 31 de diciembre de ese año.



El incremento también puede tener un destino diferente para aquellos legisladores que decidan donar la mejora salarial a entidades benéficas o instituciones públicas.



La posibilidad fue planteada durante este año por integrantes de La Libertad Avanza, que ya habían comunicado una disposición similar después de anteriores actualizaciones.



La bancada había señalado que sus integrantes podrían destinar el aumento a entidades benéficas, instituciones públicas provinciales u organismos previamente establecidos por el propio Senado.



Dentro de la Cámara Alta existe además una excepción: Alicia Kirchner no percibe dieta, ya que al asumir como senadora decidió conservar la jubilación que recibe por su condición de exgobernadora de Santa Cruz.



Con la nueva actualización, las dietas legislativas quedarán nuevamente vinculadas a la evolución salarial del personal del Congreso y superarán los $13 millones brutos mensuales a partir de enero de 2027.



