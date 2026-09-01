Detuvieron a dos sospechosos por atacar y robar a un jubilado

Martes, 1 de septiembre de 2026

Dos hombres fueron aprehendidos tras un asalto a un jubilado en el barrio Celia. La investigación permitió identificarlos mediante cámaras.





Dos hombres mayores de edad fueron detenidos ayer por la tarde como sospechosos de haber participado en un violento robo contra un jubilado, ocurrido durante la madrugada del mismo domingo en el barrio Celia.



El hecho se produjo en inmediaciones del pasaje Catuegno al 1100, donde la víctima fue interceptada por dos delincuentes. Durante el asalto, el hombre sufrió lesiones y los agresores le sustrajeron sus pertenencias.



La investigación quedó a cargo de efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), con participación de agentes de la Comisaría Seccional Quinta Urbana y bajo las directivas de la Unidad Fiscal de turno.



Tras recibir la denuncia, los investigadores realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en la zona, tanto de establecimientos públicos como de propiedades particulares.



El análisis de las imágenes permitió reconstruir parte de la secuencia del ataque y establecer características físicas y de la vestimenta de los presuntos autores.



Con esa información, los policías desplegaron un operativo para localizar a los sospechosos. Finalmente, ambos fueron encontrados y aprehendidos en la vía pública.



De acuerdo con la información policial, los dos hombres se encontrarían en situación de calle y, al momento de ser interceptados, llevaban prendas similares a las observadas en las grabaciones vinculadas con el robo.



Durante la requisa preventiva, los efectivos secuestraron además un arma blanca, que quedó incorporada a la investigación como elemento de interés para determinar si fue utilizada durante el asalto.



Los dos detenidos fueron trasladados a una dependencia policial junto con el elemento incautado y quedaron a disposición de la Justicia.



La causa continúa con las diligencias correspondientes para establecer con precisión la participación de ambos sospechosos y avanzar con la investigación del violento ataque contra el jubilado.



